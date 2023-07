奥海 AOHi 140W 氮化镓充电器与 100W 数显快充线 PD3.1 套装开促，到手价 478 元

IT之家 7 月 24 日消息,奥海 AOHi 在本月初推出了新款 PD3.1 快充套装,包含 140W 氮化镓充电器和 C to C 数显快充线,原价为 579 元,目前该套装正在进行降价促销,到手价为 478 元。

奥海 140W 氮化镓充电器采用黄色涂装,配备折叠插脚方便携带,正面黑色面板采用“立体微雕钻石纹工艺”,官方称“除了让充电器更精致外,还能加快散热效果”。

▲ 图源 奥海 AOHi

充电器内部采用苹果 PI 原生芯片,体积相较于常规 140W 充电器减少了 28.54%,自带快充指示灯,方便用户直观判断充电器的工作状态,

接口方面,该充电器配备 2C1A 共 3 个 USB 快充接口,两个 USB-C 接口均支持 140W 快充输出(支持功率盲插),带有 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A / 28V5A 六个固定电压档,并支持 3.3-21V5A 一组 PPS 电压子集,兼容融合快充、PD3.1、PD3.0、PPS、QC 等多种快速充电协议,并可以同时为 3 台设备充电。

AOHi MagLine 数显屏数据线系列是一种自带屏幕和快充指示灯的线缆,支持大功率电力传输 / 高速数据传输,可替代传统线缆使用。共提供三款型号可选,分别是 USB-C to USB-C 标准款(100W)、USB-C to Lightning 标准款(C94 MFi 认证)、USB-C to USB-C USB4 旗舰款(40Gbps + 100W + 8K),覆盖主流消费电子设备使用需求。

▲ 图源 奥海 AOHi

本次 AOHi 快充套装里所配套的线缆是 USB-C to USB-C 100W 标准款,长为 1.2 米,内置 E-Marker 芯片,最大支持 20V5A 100W 电力传输规范,达到 USB PD3.0 充电功率最大值。

目前这一组合套装已经在电商平台开启优惠,到手价为 478 元,IT之家发现,该充电套装充电头为 140W,但仅搭配一根 100W 的充电线缆,因此无法达到充电头的最高速度,这一搭配可谓相当耐人寻味。

