一加液冷散热器磁吸无线充版 8 月 9 日上市，官方宣称“空载至高降温 34℃”

IT之家 8 月 3 日消息，一加手机官方宣布，一加液冷散热器磁吸无线充版 8 月 9 日新品上市，实现了边玩边充边散热，官方宣称“空载至高降温 34℃”。

▲ 一加液冷散热器磁吸无线充版

据IT之家此前报道，一加今年 4 月发布过一款 45W 液冷散热器，活动到手价 469 元。该产品轻约 78g（不包含水管），中心宽度仅 48mm；背夹端无热风吹手，主机端噪音低至 21dB。

一加 45W 液冷散热器与手机蓝牙连接后，可开启 X 性能模式（IT之家注：一加 Ace 2、一加 Ace 2V、Find X6 Pro 等机型），手机处理器大核心与超大核心启动更高频率，开启手机超频性能；同步联动“小布指令”，可实现戴上背夹，自定义游戏智能开启。

▲ 一加 45W 液冷散热器

一加 45W 液冷散热器制冷片采用 254 颗高性能半导体颗粒，最高温差提升 2℃；水泵采用 POM 轴承与不锈钢轴芯，配置高转矩转子，水泵转速 5000 转 / min，扬程 1.8m。

预计一加液冷散热器磁吸无线充版将是 4 月产品的升级版，感兴趣的朋友可以关注一下。

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