一加 Ace 2 Pro 手机官宣 8 月发布，全球首发搭载“航天级天工散热系统”

IT之家 7 月 27 日消息，一加手机今日宣布，一加 Ace 2 Pro 手机全球首发搭载“航天级天工散热系统”，8 月正式发布。

一加宣称一加 Ace 2 Pro 将开启“三维立体散热时代”，号称搭载“行业最大 VC 散热面积，首发航天级散热材料，首创航天级散热空间结构”。

据一加官方介绍，一加后续所有旗舰机型将全面转变到由散热面积、散热材料、空间结构组成的“三维散热时代”。天工散热系统首发行业唯一的万级单 VC—— 天工散热 VC，面积达 9140mm²，是行业单片 VC 主流规格的 2 倍以上，据称“可能是行业目前最大的散热 VC”。

散热材料方面，天工散热系统全球首发航天级新一代金刚石导热凝胶，相比于前代，它的“热导率提升了 60%”。该系统采用航天级新一代超导热石墨，相比行业目前普遍采用的散热石墨，“热导率提升了 41%”。

▲ 图源一加官博，下同

天工散热系统全球首发航天级空间散热结构，实现了一体成型的双循环散热系统。提升了 1 倍工作水量，能吸收更多热量；同时气液循环的空腔体积提升了 1 倍，从传统的单热区气化变成了双热区气化；热源接触面积成数倍地大幅增加，“让等效散热循环速度提升了 50%”。

天工散热系统全球首创“仿航天火箭发动机喷筒设计”的散热结构，采用双循环设计，配备拉瓦尔气道，将行业的平面散热维度拉升到了“空间散热维度”，散热效率有了代际式的提升，导热能力“提升至行业传统 VC 的 4 倍”。

根据一加官方的测试，天工散热 VC 在 6.5W（原神重载场景的整机功耗） 1 分钟和 3 分钟的测试中，分别领先友商 8.5°C 和 12.8°C，在 8W（多重载后台同时运行的极限场景整机功耗）1 分钟和 3 分钟的测试中，一加分别领先友商 8.7°C 和 14.4°C。

据IT之家此前报道，博主 @数码闲聊站 的爆料称，一加 Ace 2 Pro 手机搭载 3.2GHz 骁龙 8 Gen 2 处理器，采用满血散热技术，将提供 24GB LPDDR5X 以及 1TB UFS 4.0，配备 1.5K 曲面屏，支持 150W 快充。

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