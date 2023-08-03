《木卫四协议》业界评价不佳，开发商大幅裁员

IT之家 8 月 3 日消息，游戏《木卫四协议》开发商 Striking Distance Studios 此前玩了不少“神奇操作”，IT 之家早前报道，该开发商为了确保游戏如期上市，公然宣称支持“996”，而在游戏上市后，由于“办公室政治”，许多员工的名字被从游戏致谢名单中删除。而游戏的质量也不尽人意，外媒 NeoWin 编辑玩《木卫四协议》后“怒而申请 Steam 退款”。

业界当下普遍对《木卫四协议》持负面评价，因此该游戏销量可想而知。据 IGN 报道，许多前 Striking Distance 员工在领英称，他们已从该工作室离职，其中不乏制作“协调工作人员”、“视觉特效”、“关卡设计”以及“环境设计”等开发人才。

▲ 图源 领英

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随后 Striking Distance 的母公司 Krafton 发布了一则声明，在声明中，Krafton 表示“裁员是为了实施战略调整，重新定位工作室等事项，以使当前和未来的项目更加成功”。

▲ 图源 IGN

据悉，目前一共有 32 名员工从 Striking Distance 离职，Krafton 宣称，“他们将致力于提供就业服务和丰厚的解雇补偿来表彰每位离职员工的贡献”。

去年发布的《木卫四协议》的销售数据并不能令人满意，未能收回 1.62 亿美元预算，目前 Steam 最近评分为“多半好评”、全部评分为“褒贬不一”，该游戏 Steam 国区定价 298 元 / 398 元，支持简体中文字幕与配音。

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