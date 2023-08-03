Epic 喜加二：免费领取《气球塔防 6》和《循环勇者》

IT之家 8 月 3 日消息，Epic 本周送出的游戏是《循环英雄》和《气球塔防 6》，现已可领取。下周周免将是：《欧陆风云 4》和《奥威尔: 无所遁形》。

领取链接：点此领取

IT之家附《气球塔防 6》和《循环勇者》游戏简介：

《循环勇者》

巫妖（The Lich）让世界陷入了永无止境的循环之中，所有人都饱经无尽混乱的摧残。玩家需操纵一摞不断扩充的神秘卡牌，为英勇的英雄每次独特的冒险循环中设定敌人、建筑和各类地形。游戏中，玩家可获取并为不同职业的英雄装备强力道具，以供其上场杀敌、扩建幸存者营地，从而进一步增强英雄们每次在循环中冒险的保障。随着玩家踏上征程，还可解锁新职业、新卡牌、新技能和诡异守护神，助你击碎苦难的无限循环。

《气球塔防 6》

组合强大的猴塔和超棒的英雄，打造完美防线，然后击破每一个入侵的气球！凭借十多年的塔防游戏历史和定期海量更新内容，《Bloons TD 6》成为广受全球数百万玩家欢迎的一款游戏。现在就玩《Bloons TD 6》，享受无尽的策略游戏乐趣。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。