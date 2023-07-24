Steam 喜加一：经典游戏《世嘉钓鱼高手》免费领

IT之家 7 月 24 日消息，世嘉宣布，从即日起至 7 月 31 日，只要注册并订阅（可以取消）其官方新闻通讯的用户将可以通过 Steam 在 PC 上免费获得经典游戏《Sega Bass Fishing》。

该游戏最初于 1997 年末在日本的街机游戏厅发布，后于 1999 年移植到 Sega Dreamcast 平台。该版本于 2001 年作为 PC 游戏发布，后于 2011 年推出数字版并上架 Steam。

简单来说，当您注册 Sega 官方时事通讯时将获得一个 Steam 兑换码，可用于获取《Sega Bass Fishing》。

这款游戏曾经是街机史上最受欢迎的钓鱼游戏之一，从街机移植到 PC 后的它虽然用键盘操作，但它的精彩程度却一点都不亚于街机版（IT之家注：目前 Steam 好评率达 90%）。

比起街机版 PC 版中不仅增加了锦标赛模式，还会根据玩家钓鱼的记录，最多可增加至 14 种各具特色的鱼饵和 8 处风景怡人的钓鱼场景。玩家可以从角度即时变化的水下摄像机清楚地看到水下的全景，使游戏更具挑战性和真实度。

顺便说一句，这款游戏的续作《Sega Bass Fishing 2》于 2001 年在 Dreamcast 上推出。然而，由于某种未知的原因，该游戏此后从未移植到任何其他平台。

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