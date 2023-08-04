最新计算结果显示太阳系年龄为 45.684 亿岁，相比以往“老”了 110 万岁

IT之家 8 月 4 日消息，在最新一期的《国际太阳系研究杂志》刊载的相关论文中，美国亚利桑那州立大学的研究人员对太阳系陨石上的小斑点展开分析，并计算出太阳系的最新年龄 ——45.684 亿岁。在这之前，科学界普遍认为的太阳系年龄为 45.673 亿岁，相比此前结果“老”了 110 多万岁。

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华盛顿特区卡内基科学研究所的研究人员 Conel Alexander 指出，“虽然（对于太阳系来说）这只是一个微小的变动，但它对于早期太阳系的起源来说，确实具有重要意义。”

回到这篇论文。作者在论文中解释说，为了了解行星的诞生和太阳系最初几百万年的故事，有关人员对“见证这一时代的陨石”进行了研究。其中，关键的地方在于需要确定如下因素：

陨石组分形成时间

陨石的母行星吸积和熔化的时间

陨石碰撞发生的时间

上述事件在太阳星云中的相对发生顺序

研究人员特别研究了在陨石中发现的富钙 / 铝包裹体（CAIs），这也是现在能够确定的太阳系内最早物体。这些包裹体中，含有一定量的铝、钙、锰等元素，通过研究这些元素的放射性衰变和数量，即可得出太阳系的年龄。但有些核心中子数不同的相同化学元素具有放射性，会随着时间推移变成不同元素。

IT之家注意到，此前对太阳系年龄的计算结果基于这些包裹体内铅的比率，这可能表明原始太阳星云是多样化的，而不是到处都一样。

然而，新的研究表明，铅比率得出的年龄估计可能比铝比率得出的年龄略小。有关研究人员也指出，并非所有的包裹体都是同一时间形成，但“看起来仍有一半以上”的包裹体在接近最新发现的时间点形成。

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