亚马逊第二季度营收 1344 亿美元增长 11%，同比扭亏为盈

北京时间 8 月 4 日早间消息，亚马逊今日发布了截至 6 月底的 2023 年第二季度财报。报告显示，亚马逊第二季度净销售额为 1344 亿美元（当前约 9649.92 亿元人民币），与上年同期的 1212 亿美元相比增长 11%。净利润为 67.50 亿美元（当前约 484.65 亿元人民币），而上年同期净亏损 20.28 亿美元。

相比之下，37 位分析师平均预计，亚马逊第二季度营收将达到 1315 亿美元。财报显示，亚马逊第二季度营收为 1344 亿美元，高于分析师预期。

36 位分析师平均预计，亚马逊第二季度每股摊薄收益将达到 0.35 美元。财报显示，亚马逊第二季度每股摊薄收益为 0.65 美元，高于分析师预期。

第二季度业绩：

净销售额为 1344 亿美元，与上年同期的 1212 亿美元相比增长 11%。不计入汇率变动所带来的 30 亿美元的负面影响，亚马逊第二季度净销售额与上年同期相比增长 11%。

按照地域划分，亚马逊北美部门（美国、加拿大）第二季度净销售额为 825 亿美元，同比增长 11%。亚马逊国际部门（英国、德国、法国、日本和中国）第二季度净销售额为 297 亿美元，同比增长 10%。

按照服务和业务类型划分，第二季度来自于在线商店的净销售额为 529.96 亿美元，与上年同期的 508.55 亿美元相比增长 4%。不计入汇率变动的影响，则同比增长 5%。

来自于实体店的净销售额为 50.24 亿美元，与上年同期的 47.21 亿美元相比增长 6%，不计入汇率变动的影响，则同比增长 7%。

来自于第三方卖家服务的净销售额为 323.32 亿美元，与上年同期的 273.76 亿美元相比增长 18%。不计入汇率变动的影响，则同比增长 18%。

来自于订阅服务的净销售额为 98.94 亿美元，与上年同期的 87.16 亿美元相比增长 14%。不计入汇率变动的影响，则同比增长 14%。

来自于广告服务的净销售额为 106.83 亿美元，与上年同期的 87.57 亿美元相比增长 22%。不计入汇率变动的影响，则同比增长 22%。

亚马逊 AWS 云服务的净销售额为 221.40 亿美元，与上年同期的 197.39 亿美元相比增长 12%。不计入汇率变动的影响，则同比增长 12%。

来自于其他业务的净销售额为 13.44 亿美元，与上年同期的 10.70 亿美元相比增长 26%，不计入汇率变动的影响，则同比增长 26%。

总运营开支为 1267.02 亿美元，而上年同期为 1179.17 亿美元。

其中，销售成本为 693.73 亿美元，而上年同期为 664.24 亿美元。

履约开支为 213.05 亿美元，而上年同期为 203.42 亿美元。

技术与基础设施开支为 219.31 亿美元，而上年同期为 180.72 亿美元。

销售与营销开支为 107.45 亿美元，而上年同期为 100.86 亿美元。

总务与行政开支为 32.02 亿美元，而上年同期为 29.03 亿美元。

运营利润为 76.81 亿美元，而上年同期为 33.17 亿美元。

其中，亚马逊北美部门运营利润为 32 亿美元，而上年同期运营亏损 6 亿美元。亚马逊国际部门运营亏损 9 亿美元，而上年同期运营亏损 18 亿美元。AWS 云服务运营利润为 54 亿美元，而上年同期运营利润 57 亿美元。

净利润为 67.50 亿美元，而上年同期净亏损 20.28 亿美元。

亚马逊第二季度净利润中包含了 2 亿美元税前估值收益（包含在对 Rivian Automotive 普通股投资导致的非运营开支中），而上年同期这部分投资的税前估值亏损为 39 亿美元。

每股摊薄收益 0.65 美元，而上年同期每股摊薄亏损 0.20 美元。

现金流

在截至 2023 年 6 月 30 日的 12 个月时间里，亚马逊的运营现金流为 618 亿美元（当前约 4437.24 亿元人民币），与上年同期相比增长 74%。

在截至 2023 年 6 月 30 日的 12 个月时间里，亚马逊的自由现金流为流入 79 亿美元。而在截至 2022 年 6 月 30 日的 12 个月时间里，亚马逊的自由现金流为流出 235 亿美元。

业绩展望：

亚马逊预计，2023 年第三季度净销售额将达 1380 亿美元到 1430 亿美元（当前约 9908.4 亿元到 1.03 万亿元人民币），同比增长 9% 至 13%。

运营利润将达 55 亿美元到 85 亿美元，而上年同期运营利润为 25 亿美元。

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