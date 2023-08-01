亚马逊被曝组建新团队研发大语言模型，CEO 贾西亲自监督

8 月 1 日消息，报道称，亚马逊 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy）现在直接领导全新团队，致力于开发 AI 项目。

最新泄露的内部电子邮件显示，贾西已通知由二十多位亚马逊高管组成的“S 团队”，他提拔了罗希特・普拉萨德（Rohit Prasad），亚马逊 Alexa 的高级副总裁和首席科学家，作为他的直接下属。内部邮件显示，普拉萨德将领导一个新成立的团队，负责开发公司最“雄心勃勃”的大语言模型（LLMs）。

大语言模型是构建人工智能工具的核心技术，这种模型通过从大规模数据集中学习，生成类似人类回答。OpenAI、谷歌和 Meta 等公司已经构建了令科技界惊叹的大语言模型。亚马逊也有许多类似产品，包括 Alexa Teacher Model 和 Titan。

在 6 月底的邮件中，贾西表示，普拉萨德将领导一个“核心团队”，打造亚马逊“最具扩张性”的大语言模型。

贾西在邮件中写道：“简单来说，我想分享一个消息，罗希特将转任一个新职位，领导一个核心团队，打造我们最具扩展性的大语言模型。虽然我们在公司内部已经建立了几个大语言模型，并且还有其他几个正在开发中的项目，但我们将集中资源打造我们最雄心勃勃的大语言模型，而罗希特将带领这个团队。在这个新职位上，罗希特将直接向我汇报工作。”

亚马逊发言人没有回应置评请求。

据此前报道，亚马逊正急于应对生成式人工智能的迅速崛起。尽管亚马逊在过去几十年一直在研究各种人工智能技术，但微软、OpenAI 和谷歌等竞争对手已经抢占了先机。Meta 最新的 Llama 2 大模型也在业界引起轰动。

据悉，亚马逊最近也在云计算部门 AWS 下成立了新团队，专注于帮助客户使用生成式人工智能。据报道，AWS 还推出了一些新的人工智能产品，如 Bedrock 服务，它使其他基础模型更易使用，以及于 2022 年推出的 AI 编码工具 Code Whisperer。

普拉萨德在亚马逊 Alexa 团队担任高管已经超过 10 年，而亚马逊最近还推出了一个新项目，利用类似 ChatGPT 的技术，使 Alexa 变得更智能、更个性化。

普拉萨德还是亚马逊设备和服务团队的一员，他将继续参与该业务。据了解该团队负责人是戴夫・林普 (Dave Limp)。

在贾西 6 月份的公告后不久，林普告诉该团队，普拉萨德将继续成为“Alexa 的重要合作伙伴和支持者，并在我们业务的未来发挥重要作用”。电子邮件中称，设备与服务团队副总裁丹尼尔・劳施 (Daniel Rausch) 将负责 Alexa 的产品和业务组织，包括娱乐、合作伙伴参与和国际团队。

林普在邮件中表示：“我们对 Alexa 的使命和愿景没有改变，对于赋能客户的能力，我比以往任何时候都更加乐观。”

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