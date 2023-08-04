TOZO 推出 Golden X1 TWS 耳机：主动降噪、蓝牙 5.3，1099 元

IT之家 8 月 4 日消息，TOZO 推出新款 Golden X1 TWS 耳机，目前已上架电商平台，到手价 1099 元。

IT之家汇总该款 TWS 耳机参数信息：

TOZO Golden X1 TWS 耳机搭载 12mm 驱动单元和楼氏动铁，支持 LDAC 高清传输，通过了 Hi-Res AUDIO WIRELESS 小金标认证；支持主动降噪，据官方介绍最大降噪深度可达-42dB，自带三麦克风 ENC 通话降噪系统。

该款 TWS 耳机支持 IPX6 级别的防水认证，支持触控操作。充电续航方面，该款耳机单次可使用 8 小时，搭配充电盒可使用 32 小时，支持无线充电；充电盒内部自带 LED 数显屏，可显示充电盒和耳机的剩余电量。

官方还为该款耳机开发了手机端 App，用户可在 App 内设置降噪、音乐风格、降噪深度等，App 内预设 16 种声音模式和 6 种降噪模式，支持音效增强、白噪声；支持蓝牙 5.3 连接，可同时连接 2 台设备，支持自由切换。

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