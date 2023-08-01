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首页 > 数码之家>耳机音频

支持降噪，索尼 PlayStation Earbuds 耳机通过 FCC 认证

2023/8/1 10:47:01 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 1 日消息，索尼在今年 5 月召开的 PlayStation Showcase 活动中，在展示串流掌机 Project Q 之外，还展示了首款无线耳机 PlayStation Earbuds。

IT之家在此附上索尼官方介绍如下：

戴上由 PlayStation 精心设计的首款无线耳塞式耳机，在 PS5 或 PC 上感受新世代音频的沉浸体验。

此外，全新无线技术还将带来低延迟的无损音频，让您在游玩过程中尽享出众声音品质。连接至游戏设备时，耳机可同时通过蓝牙连接智能手机。

这款索尼 PlayStation Earbuds 近日通过了 FCC 认证，显示具备降噪功能，且官方描述为“无线降噪游戏耳机”。

FCC 认证文件显示耳机的型号 YY 2977，而 USB 收发器的型号是 YY 2980。

索尼 PS5 游戏主机不支持蓝牙连接，可以通过 USB 收发器无线连接耳机。

这款耳机将采用标准的铰链盒设计，没有此前谣传中的充电盒设计，还有传言称，新的索尼游戏耳机将附带 PlayStation 或 INZONE 品牌。

相关阅读：

索尼 PS5 串流掌机 Project Q 及官方首款无线耳机亮相

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关键词：索尼耳机

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