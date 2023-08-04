游戏零售商 GameStop 开始放弃加密货币，仅上线一年多

IT之家 8 月 4 日消息，视频游戏零售商 GameStop 在首次采用加密货币一年多后，日前宣布停止其加密货币钱包。

根据 GameStop web3 中心的通知，由于“加密货币领域的监管不确定性”，该公司将于今年 11 月 1 日将其钱包从市场上撤下。官方建议所有客户确保在 2023 年 10 月 1 日之前访问其 Secret Passphrase，从而在其他兼容的钱包中恢复其帐户。

▲ GameStop 官网通知

▲ GameStop 官网通知详情

据IT之家此前报道，去年 5 月，GameStop 凭借其自主托管加密钱包系统首次进入加密货币领域，不久之后就通过澳大利亚区块链初创公司 Immutable X 推出了 NFT 市场。

尽管 GameStop 将关闭其加密钱包，但仍继续运营 NFT 市场。不过，去年 12 月 GameStop 在财报电话会议上表示，在又一个季度出现巨额净亏损后，该公司将削减这些业务，之后该业务似乎陷入了停滞。

值得注意的是，GameStop 首席财务官 Diana Saadeh-Jajeh 于上周辞职，她在 LinkedIn 上将自己描述为 GameStop 的“关键业务战略的决策者，包括 NFT、数字钱包和加密货币计划”。

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