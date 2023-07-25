OpenAI CEO“世界币”加密货币项目启动，推出配套虹膜扫描硬件

IT之家 7 月 25 日消息，由 OpenAI CEO 山姆・阿尔特曼共同创办的美国初创 IT 公司“Tools for Humanity”于当地时间 7 月 24 日宣布，全新的加密货币项目“世界币”已经启动，官方号称“地球上每个人的全新数字货币”，将在全球范围上线推广。

▲ 图源 Worldcoin，下同

山姆・阿尔特曼与“Tools for Humanity”的 CEO Alex Blania 发布的联合声明介绍，“世界币”由负责“保护隐私”的世界 ID 和“加密货币”WLD 组成。此外，该公司为了避免机器人占据名额，还开发了一种用于身份验证的球形虹膜扫描系统“Orb”。该设备可单手握住，将扫描的虹膜数据转换为唯一的数字代码 —— 世界 ID，用户使用这个 ID 登录关联 App 之后生成钱包，即可接收“世界币”。当然，虹膜扫描也可确保每个人只能拥有一个 ID。

虽然各路 IT 大佬热衷于加密货币，但也有不少人持有不同意见。IT之家此前报道，英伟达的首席技术官迈克尔・卡根（Michael Kagan）说，加密货币对社会没有任何有益的贡献。相比于挖矿，其他利用处理能力的用途，如人工智能聊天机器人 ChatGPT 更有价值。值得注意的是，ChatGPT 的第一个版本是在由大约 1 万块英伟达显卡组成的超级计算机上训练的。

卡根称：“我从来不相信（加密货币）是一件对人类有好处的事情。你知道，人们会做疯狂的事情，但他们买你的东西，你卖他们东西。但你不会改变公司的方向去支持他们做什么。”

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