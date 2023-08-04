消息称 OPPO 迭代旗舰手表即将发布：独立 eSIM，LTPO 方形曲面屏

IT之家 8 月 4 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料称 OPPO 迭代旗舰手表即将发布，并公布了该产品的部分配置。

据该博主爆料，OPPO 迭代旗舰手表是一款支持独立 eUICC 芯片的 eSIM 全智能手表，搭载 4nm 低功耗处理器，配备 LTPO 方形曲面屏，电池容量增大到 570mAh±。此外，该产品的设计思路不变，表冠、表体、表带据称是“奢侈品级用料”。

▲ OPPO Watch 3 Pro，图源 OPPO 官网

OPPO 目前在售的旗舰手表为 OPPO Watch 3 系列，按照常规的命名顺序，下一代产品会命名为 OPPO Watch 4 系列。然而，OPPO 似乎对于“4”这个数字并不喜欢，例如 OPPO Find X3 的下一代机型直接命名为 X5。这样看来，OPPO 迭代旗舰手表命名为 Watch 5 系列也是有可能的。

▲ OPPO Watch 3，图源 OPPO 官网

据IT之家此前报道，OPPO Watch 3 系列发布于 2022 年 8 月，距今整整过去了一年的时间。该产品标配骁龙 W5+Apollo4 Plus 旗舰双芯，支持 ECG 心电图、eSIM 通信、NFC 三大功能，采用微弧方形表盘设计，标准版配备 400mAh 电池，Pro 版配备 550mAh 电池。

OPPO Watch 3 的起售价为 1599 元，Pro 版为 1999 元，大家参考一下。

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