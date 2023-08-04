蔚来手机多项专利获授权：散热中框组件解决发热烫手问题，摄像模组可实现高倍率连续变焦

IT之家 8 月 4 日消息，今天上午IT之家报道了蔚来手机已在工信部入网的消息，该手机型号为 N2301，申请单位为蔚来移动科技有限公司，目前暂未公布证件照。同样在近期，蔚来手机有关专利也获得了国家知识产权局的授权。

今年 8 月 1 日获得授权公告的专利名为“中框组件及移动终端”，专利权人为蔚来移动科技有限公司。摘要大致内容如下：

本实用新型公开了一种中框组件及移动终端，

中框组件包括中板、边框、连接筋和散热结构，

边框围设于中板的外周，且边框与中板间隔设置，

连接筋连接于中板和边框之间，以使边框与中板之间导通，

散热结构设于边框和连接筋中的至少一者。

移动终端包含了中框组件，能够应用于手机、平板等移动终端，

散热结构能够将边框、连接筋的热量散发，以降低传导至边框的外壁、通过连接筋传导至边框的热量，解决烫手的问题，以改善移动终端的性能。

而在较早之前，蔚来移动科技有限公司的另一项专利也获得了国家知识产权局的授权。该专利名为“摄像头模组及智能交互设备”，授权日期为 7 月 21 日，号称可以解决现有技术无法实现的 “产品轻薄化的同时，还能实现高倍率连续变焦”问题。

该设备包含传感器组件、摄像组件和两个驱动器组件，可灵活调整第一镜头与第二镜头之间的间距值，从而达到高倍率连续变焦的效果，提升摄像头模组的使用性能与适用场景。

在此之前，蔚来手机已经通过了工信部无线电核准，该机型将支持 2G（GSM）、联通 3G（WCDMA）、CDMA、移动 + 联通 4G（TD-LTE / LTE FDD）以及 5G 等网络制式，并且支持 UWB 超宽带技术，这意味着蔚来手机有望被用作蔚来汽车的数字钥匙，或与其他智能设备之间形成短距离联动。

在今年春季举行的电动汽车百人会论坛上，李斌透露，蔚来手机将于今年第三季度发布，并实现交付。随着蔚来手机在工信部完成入网、多项专利获得授权公开，李斌距离这个目标又进了一步。

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