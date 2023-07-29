科技昨夜今晨 0729：华为将推手机系统云翻新功能、蔚来总裁称充电桩应优先保障纯电车辆、苹果未匹配 iPad Pro 屏幕不支持 Apple Pencil

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 29 日，星期六，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、华为将推手机系统云翻新功能

华为终端公司发布微博，预热系统云翻新功能，新功能将于 8 月 8 日上线，首发支持华为 P40 系列手机和 Mate30 系列手机。系统云翻新功能分为“应用市场安全检测”“云备份本机数据”“恢复出厂设置”“云恢复本机数据”四项步骤，用户需要通过“我的华为”App 进入系统云翻新界面，然后按照提示进行相关操作。>> 查看详情

2、苹果加码“序列化”方案：未匹配 iPad Pro 屏幕不支持 Apple Pencil

据报道，iPad Pro 用户出现碎屏之后，如果选择不通过官方认证渠道更换，那么后续不再支持 Apple Pencil 交互。一位维修专家表示，苹果正为产品零件添加软件限制，不仅加大第三方维修难度，而且还提高了用户维修成本。>> 查看详情

3、消息称比亚迪将暂停 10 亿美元印度投资计划

据路透社报道，两位知情人士表示，比亚迪已告知其印度合资伙伴，将搁置在印度投资 10 亿美元（约 71.6 亿元人民币）制造电动汽车的计划。>> 查看详情

4、蔚来总裁称充电桩应优先保障纯电车辆

有博主发文吐槽其他品牌的插电混动车使用蔚来充电站，导致需要充电的蔚来车主只能等待，对此蔚来副总裁沈斐进行了回应。

蔚来副总裁沈斐回应称，自己已经让团队快速研究了，对于这类保障性质的、且异常忙碌的充电场站，把烧油的车禁掉，似乎是合理的。如果技术上可行，会马上采取措施，优先保障纯电车辆。>> 查看详情

5、AMD RX 7900GRE 显卡发布

AMD 7 月 28 日发布 RX 7900GRE 显卡，其采用 80CU 规格 GPU 与 16GB 显存，公版售价 5299 元。这款显卡采用了 80CU 计算单元，拥有 5120 流处理器，加速频率最高可达 2245 MHz，拥有 80 个光线加速器，单精度计算性能为 46 TFLOPs，板卡功耗为 260 W。显存为 16GB 256bit GDDR6，无限缓存容量为 64MB。>> 查看详情

6、微信、QQ 登录界面将错别字“帐号”改为“账号”

继微博、豆瓣之后，微信、QQ 等平台近日也将登录页面和相关表述中的错别字“帐号”改为正确的“账号”。

根据中国社科院语言研究所专家的解释，过去写作“帐号”，现在正确的写法是“账号”。1964 年国家公布《简化字总表》，1965 年公布《印刷通用汉字字形表》，按这两个表来说，“账号”的写法才是规范的。>> 查看详情

7、马斯克应用户要求保留推特浅色模式，但默认暗黑且删除暗淡

7 月 28 日上午，媒体报道了马斯克昨日宣布将把推特改成“仅提供暗黑模式”的消息。晚些时候，马斯克在回复推文时宣布，“有很多用户要求保留浅色模式。我们同意了，但是默认模式将仍是暗黑模式，同时将删除‘暗淡模式’。”>> 查看详情

8、OpenAI：安卓版 ChatGPT 现已面向法国、英国等 16 国用户推出

OpenAI 官方宣布，安卓版 ChatGPT 应用现已面向阿根廷、加拿大、法国、德国、印度尼西亚、爱尔兰、日本、墨西哥、尼日利亚、菲律宾、英国和韩国用户推出。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们下周见。

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