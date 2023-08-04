Counterpoint Research：一季度 OPPO 在中国折叠屏手机市场表现亮眼，份额达 27%

IT之家 8 月 4 日消息，据外媒 Counterpoint Research 消息， OPPO 今年第一季度在国内“折叠屏手机”市场中表现亮眼。

▲ 图源 Counterpoint Research

▲ 图源 Counterpoint Research

IT之家从表格中发现，在 2023 年 1 月至 3 月期间，OPPO 在国内折叠屏智能手机领域占据了 27% 的市场份额，由于一年前 OPPO 仅占国内可折叠手机市场 18% 的份额，因此外媒 gsmarena 认为，OPPO 市场份额的跃升“令人瞩目”。

Counterpoint Research 认为，OPPO 推出的 Find N2 折叠屏手机是该公司最畅销的产品，2023 年第一季度，该手机在国内市场的份额达到 15%，令人“印象深刻”。而在国际舞台上，Find N2 手机也表现出色，帮助 OPPO 在同期获得了 13% 的全球市场份额。

Counterpoint Research 高级分析师 Jene Park 表示：“我们相信，到 2023 年底，由于更积极的目标市场扩张，全球可折叠市场 OEM 之间的竞争将加剧。此外，预计到 2023 年底，中国可折叠设备市场将继续增长，这主要是由于中国消费者将‘可折叠设备’视为高端智能手机，因此更愿意追求这些昂贵的机型。”

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