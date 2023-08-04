《双点校园》8 月 17 日推出全新“医学系”DLC：带来全新关卡和玩法机制

IT之家 8 月 4 日消息，据世嘉消息，即将在 8 月 17 日推出的全新“医学系”DLC 将带来一整套全新关卡、玩法机制，以及各种有待玩家治疗的疑难杂症。

IT之家附《双点校园》全新“医学系”DLC 介绍如下：

玩家将在风景如画的跌落湖开始他们的教育之旅。在那里，他们将遇到双点县的行游治疗大师 —— 活力满・约翰逊。不久后，玩家将被送往熔岩岛，那里有一座古老的火山，使生病的游客和医护人员不得不承受难耐的高温，更别提还得应对布里奥妮・海狗医生和她的海盗团呢。

最后，玩家将在尖点山顶再次与巴塞洛缪・F・野人相会。在那里，唯一比天气更冷的东西是我们的温度计。

“医学系”DLC 增加了新的学生类型 —— 医生和护士，还有六种新的房间类型和 60 多种新道具，帮助玩家诊断以及减轻病人的压力。这其中包括头部诊所和令人生畏的头蛋白捕获机，还有精神病学诊室和让人放送的沙发。玩家还将需要诊断大量的复发病症，比如经典的“脑屁症”和“光头症”。

“医学系”DLC 也为学生和他们的导师也带来了新的挑战。如果病人的健康状况急转直下，他们可能会像幽灵一样在大厅里出没，迫使已经超负荷工作的清洁人员去清理这些毛骨悚然（而且粘乎乎）的烂摊子。如果不对医疗设备进行适当的维护，将有可能起火烧毁整个建筑。如遇到紧急情况，你需要处理大量涌入的病人，偶尔还得前往直升机停机坪迎接患者，或者与那些千方百计想要降低成本的讨厌的海盗医生们周旋。

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