世嘉模拟游戏《双点校园》周末免费试玩，开启五折优惠 99 元

IT之家 7 月 29 日消息，《双点医院》原班人马打造的模拟游戏《双点校园》在 Steam 平台开启周末免费试玩，支持简体中文，还有五折优惠，原价 198 元，折后 99 元，截至 8 月 11 日。

《双点校园》可以打造玩家心目中的大学校园，随意放置长凳、喷泉、雕塑、树篱、尖桩篱笆；除了一般的学术课程外，还有多种奇特的课程，如马上枪术、餐饮等。

IT之家附游戏简介：

以自己的方式打造属于你的大学！

是时候让学术界原地起飞了！对学习有着无尽渴望？或者你只是想打造一座教育界的丰碑？校园内含大量全新创建工具，助你打造心目中的大学校园。



你将首次有机会进行户外建设，打造属于你的愉快校园环境，并同时具备当地顶级教学设施。不管你是喜欢铺设简单地基，还是精心栽培每棵树木，打造校园的方式都全部掌握在你手中。



使用全新简易工具来铺砌道路。种植各式美丽的户外植物。放置长凳、喷泉、雕塑、树篱…… 甚至尖桩篱笆。唯一限制你的就只有你的想象力（和你在游戏里的银行存款）。

与众不同

当然，若是不荒唐怪诞，这也称不上是一款 Two Point 游戏了。



除了一般的学术课程以外，Two Point 县的学生还可享受一系列天马行空的超棒课程：从骑士学院（嘿，我们这一生总得学学马上枪术）到令人垂涎三尺的餐饮业（你的学生将可打造各种令人口水直流的美食，比如巨型披萨和庞大馅饼等）。



学年…… 开始！



充分利用这个机会，与大学的小伙伴们度过更长的美好时光。学年以暑假开始，因此在学生入学前，你将有足够的时间整顿一切。



建造图书馆、聘用最优秀的员工（从古怪教授到疯狂研究员）、为你的校园打造最棒的课程，并亲眼目睹学生发挥自身的学术潜能！



塑造未来

但也不能光是埋头苦干。熟悉你的学生，探索他们的个性、愿望与需求。提供俱乐部、社团等活动，确保他们心情舒畅。



帮他们结交朋友、树立关系，并确保他们有足够的娱乐活动、人文关怀和生活乐趣，方可使他们发展为杰出人才，为你创立的大学争光。