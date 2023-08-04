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绿联公布旗下私有云版本升级内容：支持外链在线浏览，一键还原等功能

2023/8/4 22:24:06 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
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IT之家 8 月 4 日消息，绿联今日公布了旗下私有云软件版本升级内容，新功能和优化将会在 8-10 月上线，以下为具体升级内容：

新增：

  • 新增电子书阅读

  • 外链在线浏览及批量操作：可以通过外链在线浏览和批量操作文件

  • 新增 PC 桌面端壁纸更换功能

  • 新增 Mac 顶部托盘展示

  • 新增 UPS 兼容设备：增加两款主流型号的 UPS 兼容设备

  • 新增影视墙剧集季

  • 新增照片格式支持：兼容 iOS HEIF 格式文件

  • 新增迅雷下载位置设置：默认指定存储空间路径

  • 新增文件删除“永久删除”勾选选择

  • 新增回收站定时清理功能：释放存储空间容量

  • 新增回收站一键全部还原：可恢复误删数据

优化：

  • 相册功能升级：提供更流畅相册浏览体验

  • 优化网络挂载服务：Web Dav 支持本机 IP 地址和域名挂载

  • 消息中心功能优化，新增部分功能、梳理各功能模块的消息通知场景等

  • 文件同步优化：查看同步进度，掌握文件动态

  • 技术支持入口功能优化：快速获得技术支持帮助

  • TV 端界面视觉设计升级：观影体验更加出色

  • 文件管理器优化：文件管理更加简单和高效

  • 文件去重功能优化：节省存储空间

  • 优化网络服务信息显示：网络独立模式下双 IPv4 地址展示，提升网络协议支持

  • 影视墙媒体库识别模式优化：有效提高识别率

IT之家查询绿联旗舰店获悉，目前在售的私有云存储有 DH2100+、DH2600、DX4600、DX4600+、DX4600 Pro 五款产品，有四盘位和双盘位可选，自带 M.2 插槽，支持 2280 规格的固态硬盘。

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关键词：绿联NAS

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