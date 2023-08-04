绿联公布旗下私有云版本升级内容：支持外链在线浏览，一键还原等功能

IT之家 8 月 4 日消息，绿联今日公布了旗下私有云软件版本升级内容，新功能和优化将会在 8-10 月上线，以下为具体升级内容：

新增：

新增电子书阅读

外链在线浏览及批量操作：可以通过外链在线浏览和批量操作文件

新增 PC 桌面端壁纸更换功能

新增 Mac 顶部托盘展示

新增 UPS 兼容设备：增加两款主流型号的 UPS 兼容设备

新增影视墙剧集季

新增照片格式支持：兼容 iOS HEIF 格式文件

新增迅雷下载位置设置：默认指定存储空间路径

新增文件删除“永久删除”勾选选择

新增回收站定时清理功能：释放存储空间容量

新增回收站一键全部还原：可恢复误删数据

优化：

相册功能升级：提供更流畅相册浏览体验

优化网络挂载服务：Web Dav 支持本机 IP 地址和域名挂载

消息中心功能优化，新增部分功能、梳理各功能模块的消息通知场景等

文件同步优化：查看同步进度，掌握文件动态

技术支持入口功能优化：快速获得技术支持帮助

TV 端界面视觉设计升级：观影体验更加出色

文件管理器优化：文件管理更加简单和高效

文件去重功能优化：节省存储空间

优化网络服务信息显示：网络独立模式下双 IPv4 地址展示，提升网络协议支持

影视墙媒体库识别模式优化：有效提高识别率

IT之家查询绿联旗舰店获悉，目前在售的私有云存储有 DH2100+、DH2600、DX4600、DX4600+、DX4600 Pro 五款产品，有四盘位和双盘位可选，自带 M.2 插槽，支持 2280 规格的固态硬盘。

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