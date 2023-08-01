10nm 4 核赛扬处理器：绿联 DH2600 私有云 1499 元大促（减 900 元）

绿联 DH2600 私有云发布于 2022 年 5 月 26 日，搭载英特尔 N5105 处理器，支持 M.2 固态 + 16GB 内存扩展，配备 2.5G 高速网口，日常售价为 2399 元。

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IT之家了解到，赛扬 N5105 处理器于 2021 年发布，采用了 10nm 工艺，4 核 4 线程规格，主频 2.0GHz，睿频可达 2.9GHz，TDP 为 10W，配备 24EU 核显。

官方表示，绿联新款私有云 DH2600 标配 4GB 内存，预留内存插槽，支持 16GB 扩展，还支持两条 M.2 SSD 扩展。绿联新款私有云 DH2600 内置两个机械硬盘插槽，最高支持 20TB*2。底部和后部采用了镂空设计，内置双轴承轻音风扇。接口包括 2.5G 网口、两个 USB-A 3.0 接口一个 USB-C 接口。

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