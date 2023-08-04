高德地图推出驾车巡航模式：不进入导航也能了解沿途交通路况

IT之家 8 月 4 日消息，高德地图今日宣布首发了“驾车巡航模式”，致力于应用北斗系统定位技术，通过在地图上呈现一系列动态信息，包括红绿灯倒计时、交通拥堵状况、道路封闭情况等，让用户即便在没有进入导航、无语音播报的情况下，也能够清晰了解沿途交通路况，以便做出更好的应对决策。

IT之家附高德地图驾车巡航模式介绍如下：

进入驾车巡航模式后，用户能够在高德地图上拥有更远的视距，超过 3 公里，以便更全方位地了解车辆周边动态。

例如红绿灯状况，基于北斗系统定位技术，高德地图可呈现沿途前方全方位的红绿灯计时状况 —— 用户扫一眼屏幕就可了解前方路口的各个方向，目前处于放行还是停滞状态，以及距离下次转变分别还有多少秒，一目了然。

此外针对车道限速、拥堵路况、电子眼、封路等实用信息，高德驾车巡航模式也进行了相应的重点标注与优化，方便用户在驾车过程中及时了解，根据情况随时进行决策和调整。

而对于使用 CarPlay、Joviincar 等车机映射方案的用户来说，高德驾车巡航模式同样可以通过车内大屏幕运行。而更大的屏幕当然也意味着更清晰和丰富的交通信息呈现，让用户在使用该模式时获得更为“养眼”的体验。

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