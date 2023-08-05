Windows Server vNext build 25921 预览版发布，破天荒提供日志

IT之家 8 月 5 日消息，微软今天面向长期服务频道（LTSC）的用户，发布了 Windows Server 的最新预览版 Build 25921，而且还破天荒的提供了更新日志。

有需求的用户可以访问 Windows Server Insider 网站，下载 ISO 或者 VHDX 镜像文件，然后安装 Windows Server Build 25921。

IT之家在此附上 Windows Server vNext Build 25921 更新日志：

Server Datacenter Insiders 成员，大家好！ 现在你们可以在 Windows Server 上测试运行 Terminal 命令行工具了，你只需要在 Server Datacenter Insiders 预览版中搜索“Terminal”，就能启动该应用程序。 Storage Replica Enhanced Log 现已在最新的 Windows Server Insider 内部版本中提供。增强的日志通过从存储复制副本日志实施中删除文件系统抽象及其性能成本，提高了数据块复制的性能。 更多信息可以访问这里。

已知问题：

如果你计划从 Windows Server 2019 进行验证升级，如果升级到该版本可能会遇到间歇性升级失败问题，因此我们不推荐你使用。

此版本存在一个问题：使用“wevetutil al”命令归档事件日志会导致 Windows 事件日志服务崩溃，并且归档操作失败。必须通过在管理命令行提示符下执行“Start-Service EventLog”来重新启动服务。

如果您启用了安全启动 / DRTM 代码路径，我们不建议您安装此版本。

IT之家注：Server 的品牌尚未更新，在预览版中仍为 Windows Server 2022。此外，微软将这些版本称为 Windows Server vNext，而不是已经上市的 Windows Server 2022。

可用下载：

18 种语言的 ISO 格式的 Windows Server LTSC 预览版，并且只有英文的 VHDX 格式。

ISO 和 VHDX 格式的 Windows Server Datacenter Azure 预览版，仅英文。

微软服务器语言和可选功能预览

密钥仅对预览版本有效：

服务器标准：MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH

数据中心：2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

Azure 版本不接受密钥

微软还指出，此预览版将于 2023 年 9 月 15 日到期。需要的网友可以点击这里下载该镜像，更新日志地址：这里。

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