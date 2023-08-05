马斯克投的飞行汽车，爆单了

价格 210 万，两年后交车

作者｜楚门

编辑｜在州

世界第一辆能飞又能跑的飞行汽车，要爆单了。

前不久，Alef Aeronautics 公司的电动飞行汽车 Model A，正式在美国获得合法飞行许可。

这让 Model A 成为既能在天上飞，也能在地上跑的首款纯电汽车，虽然要在 2025 年才能正式量产交付，但仍然没有挡住富豪们的热情。

这家公司刚刚宣布，目前订单已经达到了 2500 辆！年底时这个数字也仅仅是 400 辆。

这些订单一旦完成交付，Alef 将会获得 7.5 亿美元的收入。

Model A 的售价达到了 30 万美元，折合人民币 214 万元。从车型命名来看，明显有碰瓷特斯拉的嫌疑，不过他们确实有底气，因为马斯克的火箭公司 Space X，也投了这家初创公司。

01、“我们去的地方不需要路”

2015 年，Alef 在美国加利福尼亚州成立，其公司创始人吉姆・杜克霍夫尼（Jim Dukhovny ），是一位科幻小说的狂热爱好者。

而成立这家公司，吉姆表示要归功于自己的父亲，“他教导我尽管有风险，也要给世界带来积极的事物。”

吉姆是来自乌克兰基辅的移民，1992 年吉姆全家移民到湾区，当时吉姆还是个孩子，而他的父亲则为数千名移民，组织民谣歌手集会。

在他父亲的影响下，吉姆也开始做一些“能够影响出行行业的事”。

公司名称是特意选的，根据公司网站，之所以起名 Alef，是因为包括希伯来语在内的许多字母都以这个字母开头。吉姆希望这个名字能够反映出“Alef 最终将在人们的心灵、思想和车库中占据领先地位。”

2015 年，吉姆和几个朋友 Constantine Kisly、Pavel Markin、Oleg Petrov 确定了一个共同的目标，火速建立起 Alef 这家公司，而且这些人个个都是技术天才。

为了造出像电影《回到未来》里出现的飞行器，Alef Aeronautics 自一开始就瞄向具有垂直起飞（eVTOL）能力的飞行汽车，终于在 2016 年，他们建造了第一个小型原型机。

2018 年，Alef 成功完成汽车骨架版本的初始自动化测试飞行，并在第二年开始了全尺寸飞行汽车原型测试。

直到 2022 年 10 月 19 日，Alef 正式推出了首款名为 Model A 的电动飞行汽车。

在这个过程中 Alef 险些破产，能顺利推出首款产品，离不开一个关键人物，那就是被称为“硅谷风投教父”的蒂姆・德雷珀（Tim Draper），他是亿万富翁，也是特斯拉和 SpaceX 最早的投资者之一。

在看到 Alef 展示的等比例缩放的飞行汽车原型和电动技术后，蒂姆・德雷珀为 Alef 提供了 300 万美元的种子资金。

公司成立 8 年后，Alef 的 Model A 终于成为第一辆获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证的电动飞行汽车。

按计划，Alef 将在今年 10 月开始预售，2025 年第四季度正式生产，随后开启交付。虽然离量产还有两年，但有意购买的人已经开始排队付定金了，定金有两种，分别是 150 美元和 1500 美元。

支付 150 美元的客户会加入普通排队，而支付 1500 美元的客户，则可以在开启交付时优先提车。

什么人会花 30 万美元买飞行汽车？

Alef 透露，这 2500 份订单包括 2100 份个人定金，和与企业签订的 400 辆汽车销售协议，其中包括与加利福尼亚一家汽车经销商签订的协议，所以 Alef 也成为了历史上第一家通过汽车经销商预售飞行汽车的公司。

吉姆表示，“我们很高兴大家对 Alef 飞行汽车有如此强烈的需求，在开始交付之前，我们还有一段路要走，但我们要去的地方不需要路。”

02、Model A 长什么样？

Alef Model A 既能像直升机一样垂直起降，同时也可以像传统汽车一样在道路上行驶。

在地上跑的时候，Model A 被归类为“低速车辆”，因为 Model A 只能以 25 英里（40 公里）以下的时速行驶。当然这也符合美国大多数州的法定速度限制，满足法规要求。

新车的外观，由来自瑞典的著名汽车设计师 Hirash Razaghi 操刀，他曾负责过布加迪、捷豹的内外饰设计。

为了优化起飞时的空气动力学设计，车身上部采用了大量 3D 打印的网状结构。有一个超简约的框架式外壳，外观与普通轿车相似。中间则是一个球形车厢，采用双座椅布局，车厢使用全玻璃外壳，且独立于外部车身。

所以你要坐进这台车，一共需要三步，先打开车身的外门，再打开座舱的独立门，然后坐下系好安全带。

飞行汽车搭载多个螺旋桨，原理与小型无人机类似，采用了八旋翼式设置，配备有 8 个直径大约为 61cm 的电动螺旋桨，而车壳上面的网状结构正好可以让空气通过整个车身。

当驾驶员开着这辆飞行汽车在空中飞行时，座舱会向一侧旋转 90 度，起飞后驾驶员会面朝车身一侧飞行。向前飞行时，整个座舱会通过万向球来保持平衡，从而不受车身倾斜的影响。

简单来说，Model A 在飞行状态下，车头会与车尾部分会变成飞行车的机翼，随着在空中加速，整个车壳的倾斜角度也会逐渐增加，直到与地面保持垂直状态。

此时坐在驾驶舱里面的飞行员与乘客，正好可以通过透明球形舱提供的 360 度无遮挡视野，观赏窗外风景。

目前 Alef 官网并没有公布飞行汽车内饰的更多细节，仅知道 Model A 可搭载一到两名乘客。

动力方面，Alef Model A 采用纯电驱动，在地面行驶的最大续航里程可达 322km，飞行续航里程为 177km。

Model A 虽然已经获得美国联邦航空管理局的批准，但 Model A 在起飞前，还需要符合国家公路和交通安全管理局的安全标准。

除此之外，美国联邦航空管理局如果认为这是一辆飞机，那么驾驶员还需要有飞行员执照，而且 Model A 目前还是初级阶段，因此即便可以交付使用，也只能先从注册过的机场和直升机停机坪起飞或降落。

最后就是后续保养价格问题，据悉，飞行汽车的维护和年检费用每年或超 1 万美元，平均可能接近 4 万美元，所有维修和服务都需要由经过认证的飞机机械师完成。

虽然 Alef 的官网宣称，他们是想通过技术实现更快、更轻松的通勤，但现阶段而言，飞行汽车还是有钱人的玩具，而不是普通人的交通解决方案。

所以在 Model A 之后，Alef 还计划推出一款名为“Model Z”的四人电动飞行汽车车，将于 2035 年面世。官方称，它的飞行距离将超过 300 英里，并能行驶 220 英里，起售价仅 3.5 万美元（折合人民币 25 万元）。

03、新的蓝海？

飞行汽车不是新鲜的概念，这条赛道已经涌入大量玩家。

根据罗兰・贝格咨询公司的研究报告预测，到 2025 年，全球将有 3000 架飞行汽车被用作空中出租车、机场班车和城际航班服务，到 2050 年，这一数字将达到 9.8 万。

摩根士丹利预测称，2030 年飞行汽车行业在全球将形成 3000 亿美元的市场规模，到 2040 年达到 1.5 万亿美元。

而 Alef 要面对的对手也不在少数。前不久，飞行出租车公司 Joby Aviation 获得了美国 FAA 颁发的特殊适航证书，美国的 Doroni Aerospace 也成为首批在美国成功试飞的双座 eVTOL 公司之一。

回到国内，小鹏汽车旗下的小鹏汇天旅航者 X2，此前在迪拜进行了全球首次公开飞行，同时也是全球首个成功试飞电动垂直起降飞行汽车。

不久前，广汽集团旗下的飞行汽车项目也正式亮相，名为“GOVE”的飞行汽车完成了全球首飞。GOVE 采用了上下两层可组装的结构，上层带有旋翼和座舱，可以直接起飞，底座则是一辆可以移动的运载车。

就在最近，国内首条 eVTOL 商业航线宣布将于今年 10 月开通，从深圳到珠海打“飞车”仅需 15 分钟。

所以不论是投资人还是消费者，都对飞行汽车抱有极大期待，我们相信，未来某一天会是飞行汽车时代，不过眼下想要把飞行和汽车的功能合二为一，难度比单独造车或者造飞机低高出太多。

比如飞行线路的规划、配套设施的建设，以及对应的法规政策等都是不可避免的难题。

而且飞行汽车怎么卖出去也是个问题，前期难以形成规模，也就无法降低成本，普及更是遥遥无期。

问题来了，飞行汽车降到多少钱，你会买一辆？

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：楚门

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