《迷你世界》介绍华为 HarmonyOS 版创新特性：手机 / Pad 跨设备流转、多人协同创作

IT之家 8 月 5 日消息，《迷你世界》开发商迷你创想今日出席华为开发者大会（HDC.Together）游戏服务论坛，介绍了有关《迷你世界》华为 HarmonyOS 版的创新特性。

官方表示，《迷你世界》是最早一批开展 HarmonyOS 合作的游戏。基于 HarmonyOS 的创新特性，《迷你世界》在同一局域网且登录同一帐号的情况下，手机、Pad 可以实现跨设备流转且无需中途切换，用户能在任意设备上自由绘制装扮，并同步上传至《迷你世界》，让《迷你世界》体系下的不同产品与场景高效协作运转，为实现多人协同创作打下了坚实的基础。

与此同时，《迷你世界》成熟的虚拟现实技术和强大的自研 3D 引擎，让用户的创作门槛大幅降低，所有用户都能参与到创作中，大大提高了用户创作自由度。《迷你世界》还为开发者提供触发器等高端能力，通过深度整合华为的 AR Engine 和河图引擎，极大程度简化创新创作，助力开发者制作出更复杂、可玩性更高、更多元的内容。

《迷你世界》表示，基于与华为长期的深度战略合作，游戏将不断迭代创新完善产品，持续探索虚拟互动场景，给用户带来更好的体验。

据 IT 之家此前报道，2021 年，《迷你世界》上架了华为应用市场，成为首款支持鸿蒙 HarmonyOS 服务的游戏。

在今日的华为开发者大会（HDC.Together）游戏服务论坛上，飞鱼科技已宣布将在华为 HarmonyOS 上完成《保卫萝卜 4》开发，巨人网络宣布与华为就鸿蒙生态达成合作，首个落地项目为手游《原始征途》，英雄游戏宣布旗下《巅峰战舰》将开发华为鸿蒙操作系统适配版本，网易游戏宣布 HarmonyOS 版倩女幽魂手游已完成主体渲染和逻辑打通。

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