华为 Mate 30 系列机型获推鸿蒙 HarmonyOS 4.0.0.108 系统更新

IT之家 8 月 6 日消息，有参与报名华为“升级尝鲜”的IT之家网友反馈，华为 Mate 30 5G 版机型已于近期获推鸿蒙 HarmonyOS 4 更新包。（更新：据IT之家评论区网友反馈，华为 Mate 30 Pro 机型也已经获得推送。）

▲ 感谢IT之家网友 @恋与幻的泡影 供图

从网友提供的截图可见，该机型获推的更新总大小为 6.51GB，版本号为 4.0.0.108。对比 8 月 4 日部分华为门店内体验机型的更新来看，版本号一致，但更新包大小要“瘦了一圈”。

本次更新提供的日志详细内容如下：

玩转桌面 个性主题：全新个性主题，提供丰富的主题模板，风格化布局设计，比如：艺术主角主题支持一键抠图，配合艺术纹理背景，自由塑造“主角”形象；还支持图标取色，轻松玩转个性桌面。

互动主题：全景天气主题，实时感知天气变化，在屏幕上跃然呈现真实世界的阴晴雨雪，配合重力感应，还会生动展示天气在俯视、平视、仰视下的不同视觉效果，带来身临其境的互动体验。 高效玩法 实况窗：即时掌握任务最新进展，从熄屏、锁屏到解锁及时呈现，常驻桌面左上角，既直观又便捷，点击还可展开更多信息。

通知中心：将通知消息聚类分区，按照重要程度合理排序，同一应用的通知聚合成动态卡片折叠呈现，信息结构更清爽，轻重缓急一目了然。

超级中转站：打破应用的壁垒，通过双指按压识别文本、图片，长按选中后即可快速拖入超级中转站暂存、预览、批量分享，让内容收集和跨端分享更高效、更便利。 安心畅玩 方舟引擎：方舟引擎全面进化，为您带来丝滑流畅的使用体验。

应用管控中心：卡片化设计更可视更便捷，主动管控风险应用、限制访问敏感权限、隐匿用户真实数据、限制使用系统能力，打造纯净的应用运行环境。

应用跟踪管理：隐私中心支持应用跟踪活动细化到具体应用，您可以关闭指定应用的跟踪能力。

儿童远程守护：通过华为账号的家人共享功能，您可以查看孩子多个设备的定位，实时关注孩子的安全；精细化管控设备使用时长，并支持多个家长共同守护儿童健康用机。

长辈关怀：优化放大显示效果，新增骚扰拦截设置功能，支持第三方应用关怀模式开启联动，为长辈提供更简洁、更安全的用机环境。

华为 Mate 30 系列是华为公司于 2019 年 9 月 19 日在德国慕尼黑发布的手机产品，于 2019 年 11 月 1 日上市，包括 Mate 30 4G / 5G、Mate 30 Pro 4G / 5G、保时捷设计版 Mate30 共五款机型。华为 Mate 30 系列 5G 版搭载麒麟 990 5G 处理器，同时支持 SA 及 NSA 5G 双模，适配三大运营商的 5G / 4G / 3G / 2G 频段。

屏幕方面，华为 Mate 30 采用 6.62 英寸 OLED 全面屏，华为 Mate 30 Pro 采用 6.53 英寸 OLED 环幕屏，屏幕弯曲角度达 88 度。

其他细节方面，华为还取消了 Mate30 Pro 的侧边音量键，同时只保留一个狭长的电源键，用户通过滑动侧边缘即可完成音量调节等操作，并带有震动反馈。此外两款手机均支持屏下指纹技术。

摄像方面，华为 Mate 30 后置超感光徕卡三摄，分别是 1600 万像素超广角相机、4000 万像素广角超感主相机和 800 万像素长焦相机，支持 3 倍光学变焦，2.5cm 微距拍摄，支持 OIS+AIS 双重防抖；华为 Mate 30 Pro 则配备超感光徕卡电影四摄，搭载双 4000 万像素双主摄（超感光摄像头 + 电影摄像头），800 万像素长焦相机和 3D 深感相机，支持混合变焦，3 倍光学变焦，OIS+AIS 双重防抖。

电池及充电方面，华为 Mate 30 内置 4200mAh 大电池，华为 Mate 30 Pro 更将电池容量增至 4500mAh，配备 40W 有线超级快充，27W 无线超级快充。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。