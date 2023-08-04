消息称华为体验机开始推送鸿蒙 HarmonyOS 4.0.0.108 版本，“实况窗”现身

IT之家 8 月 4 日消息，今日有多名微博博主及IT之家网友表示，部分华为门店内的体验机型已经开始推送鸿蒙 HarmonyOS 4.0 系统更新，版本号为 4.0.0.108。

升级界面截图显示，本次更新包大小为 9.30GB，提供了玩转桌面、高效玩法、安心畅玩等多种主要特性，其中包括常驻桌面左上角的“实况窗”、双指按压识别图文之后可暂存 + 预览的“超级中转站”、全面进化的“方舟引擎”等等。具体升级日志如下：

玩转桌面 个性主题：全新个性主题，提供丰富的主题模板，风格化布局设计，比如：艺术主角主题支持一键抠图，配合艺术纹理背景，自由塑造“主角”形象；还支持图标取色，轻松玩转个性桌面。

互动主题：趣味心情主题，丰富生动的 Emoji 表情体系结合心情，塑造专属心情壁纸，壁纸上的表情“小黄豆”带有柔软的压感视觉动效，让桌面和锁屏妙趣横生全景天气主题，实时感知天气变化，在屏幕上跃然呈现真实世界的阴晴雨雪，配合重力感应，还会生动展示天气在俯视、平视、仰视下的不同视觉效果，带来身临其境的互动体验。 高效玩法 实况窗：即时掌握任务最新进展，从熄屏、锁屏到解锁及时呈现，常驻桌面左上角，既直观又便捷，点击还可展开更多信息。

通知中心：将通知消息聚类分区，按照重要程度合理排序，同一应用的通知聚合成动态卡片折叠呈现，信息结构更清爽，轻重缓急一目了然。

超级中转站：打破应用的壁垒，通过双指按压识别文本、图片，长按选中后即可快速拖入超级中转站暂存、预览、批量分享，让内容收集和跨端分享更高效、更便利。 安心畅玩 方舟引擎：方舟引擎全面进化，为您带来丝滑流畅的使用体验。

应用管控中心：卡片化设计更可视更便捷，主动管控风险应用、限制访问敏感权限、隐匿用户真实数据、限制使用系统能力，打造纯净的应用运行环境。

应用跟踪管理：隐私中心支持应用跟踪活动细化到具体应用，您可以关闭指定应用的跟踪能力。

儿童远程守护：通过华为账号的家人共享功能，您可以查看孩子多个设备的定位，实时关注孩子的安全；精细化管控设备使用时长，并支持多个家长共同守护儿童健康用机。

长辈关怀：优化放大显示效果，新增骚扰拦截设置功能，支持第三方应用关怀模式开启联动，为长辈提供更简洁、更安全的用机环境。

▲ 图源微博博主 @数码工具人

另外据数码博主 @ Jerrold_Tech 消息，“实况窗”功能的大致界面也已经得到曝光，提供左上角图标提示、锁屏界面常驻通知等多种消息实时提醒形式。

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