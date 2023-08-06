华为智能穿戴产品全球累计出货量已超 1.3 亿，连续四年位居国内智能手表市场份额第一

IT之家 8 月 6 日消息，在华为运动健康有技术暨 HDC 运动健康分论坛上，华为运动健康军团 CEO、华为终端 BG 智能穿戴与运动健康产品线总裁张炜表示，截至目前，华为智能穿戴产品全球累计出货量已超 1.3 亿，服务用户数量已超 4.5 亿，且“连续四年稳居中国智能手表市场份额第一”。

此次论坛中，张炜进一步公布了华为运动健康正在推动的创新研究项目，包括运动与血压健康、女性卵巢健康、情绪健康：

继华为 WATCH D 智能手表支持随时随地血压检测后，华为将进一步关注运动场景下的血压变化情况。

有望通过基于智能穿戴设备对生命体征数据的检测，实现女性用户卵巢功能健康风险的综合评估。

未来与医疗机构联合开展情绪健康研究，可帮助用户识别情绪状态、评估情绪障碍风险。

目前据华为商城官网显示，华为在售的智能穿戴产品包括手表及儿童手表、体脂秤、智能手环等类别，IT之家汇总如下：

手表： 华为 WATCH 4 系列、华为 WATCH Buds、华为 WATCH 3 Pro new、华为 WATCH 3 Pro、华为 WATCH 3、华为 WATCH GT3 Pro（陶瓷 / 钛金属 / 典藏版）、华为 WATCH GT Cyber、华为 WATCH GT Runner、华为 WATCH GT 3 系列。

智能手环： 华为手环 8、华为通话手环 B7、华为 WATCH FIT 2、华为 WATCH FIT new、华为手环 7、华为 WATCH FIT mini。

健康及儿童手表：华为 WATCH D、华为儿童手表 5X Pro、华为儿童手表 5X、华为儿童手表 5、华为儿童手表 5 活力版、华为儿童手表 4 Pro、华为儿童手表 4X（含新耀款）、华为儿童手表 3 Pro、华为智能体脂秤 3Pro / 蓝牙版。

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