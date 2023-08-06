成都减灾所发布各大品牌手机、电视开启“地震预警”功能教程

IT之家 8 月 6 日消息，据中国地震台网正式测定，8 月 6 日 2 时 33 分，山东德州市平原县发生 5.5 级地震，震中位于北纬 37.16 度，东经 116.34 度，震源深度 10 千米。8 月 6 日 3 时 2 分，山东德州市平原县发生 3.0 级地震，震源深度 9 公里，震中位于北纬 37.16 度，东经 116.34 度。除山东外，北京、河北、天津等地均有震感，其中一些地方震感明显，目前共记录到余震 59 次。

今日上午，成都高新减灾研究所发布了各大手机、电视品牌开启内置“地震预警”功能的教程。具体如下：

OPPO 手机：设置 > 安全 > SOS 紧急联络 > 自然灾害预警

华为手机：设置 > 安全 > 应急预警通知 > 地震预警

小米手机：手机管家 > 地震预警

vivo 手机：天气 > 界面下拉打开地震预警，或天气 > 右上角“更多”> 设置 > 地震预警（天气 V6.0 及以上版本）

TCL 智屏：我的应用 > 设置 > 地震预警

小米电视：开机页面-遥控器“≡”键 > 未读消息 > 遥控器“OK”键 > 消息设置 > 遥控器方向键 > 开启地震预警

康佳智能电视：遥控器左方向键进入“我的”界面 > 下方向键找到“地震预警”点击进入 > 开启地震预警

苹果设备：在 App Store 内下载“地震预警”App

以上品牌如有疏漏，欢迎IT之家网友积极补充，同时提醒大家注意人身安全并做好防护工作。

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