Vim 编辑器创造者 Bram Moolenaar 去世，享年 62 岁

IT之家 8 月 6 日消息，Vim 的创造者、维护者和终身领导者 Bram Moolenaar 于 2023 年 8 月 3 日因病去世，享年 62 岁，他的家人在 Vim-announce Google Group 上公布了这则令人悲痛的消息。

Vim 是一款广受程序员和文本编辑者喜爱的文本编辑器，以其强大的功能和灵活的定制性而闻名。

Moolenaar 是一位荷兰籍软件工程师，他于 1991 年开始开发 Vim 编辑器，作为 Unix 系统上流行的 Vi 编辑器的改进版，Vim 的名字就是 Vi Improved（Vi 改进版）的缩写。Moolenaar 将 Vim 编辑器设计为一款 Charityware（慈善软件），即用户可以免费使用和复制 Vim 编辑器，但是鼓励用户为乌干达的贫困儿童捐款，Moolenaar 也是乌干达儿童关怀基金会（ICCF）的创始人和主席。

Moolenaar 在 Vim 社区中享有崇高的声誉，他不仅为 Vim 编辑器贡献了大量的代码和创意，还为 Vim 社区提供了指导和支持。IT之家注意到，他还经常在各种技术会议和活动中发表演讲和接受采访，直到一个月前他还在为 Vim 编辑器提交代码。

Moolenaar 的去世让 Vim 社区感到悲痛和震惊。许多 Vim 用户和贡献者在社交媒体上表达了对 Moolenaar 的敬意和怀念。Vim 的长期贡献者 Christian Brabandt 在博客上写道：“Bram 是 Vim 社区的伟大领导者，我在将近 20 年前开始参与 Vim 的开发，我非常享受过去几年与他一起工作的经历。Bram 在创建一个伟大的社区、帮助乌干达的儿童和成为我的导师方面给我留下了深刻的启发，而现在他离开得太早了。我们失去了一个伟大的领导者，我很遗憾从未见过他本人。不过对于所有社区成员来说：我会继续努力，我希望其他所有贡献者也能保持良好的工作状态。我有权访问 Vim 的主页和组织（不确定是否拥有所有权限，但我相信我们会在不久的将来解决这些细节……）我希望我们能够一起成功地让他 Vim 继续发展。”

Vim 编辑器目前仍然是世界上最流行和最受欢迎的文本编辑器之一，拥有数百万的用户和数千名贡献者。Vim 编辑器不仅是一款软件，更是一种文化和哲学，Moolenaar 的精神将永远激励着 Vim 社区前进。

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