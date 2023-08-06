广汽传祺 E9 冠军版车型上市：34.98 万元，纯电续航 136 公里

IT之家 8 月 6 日消息，广汽传祺 E9 冠军版车型今日上市，新车共推出 1 款车型，指导价 34.98 万元，定位介于现有车型 E9 PRO 和 E9 MAX 之间。

目前传祺 E9 共有 3 款车型在售，分别采用两种不同风格的前脸设计：PRO 和 MAX 车型为“鲲鹏展翼”前脸，宗师版则是“东方雄狮”前脸。此次推出的冠军版车型，则采用“东方雄狮”前脸，配置相比传祺 E9 PRO 车型稍有提升。

该车造型设计继续维持现款车型风格，整体看上去较为稳重，同时也在车身多处加入直线条，增添一部分凌厉气息。

新车内饰提供“云山珠水”“歌剧殿堂”两种内饰风格，后者可选舱内黑色车顶设计。配置方面，新车提供 12.3 英寸仪表 + 14.6 英寸悬浮式中控屏 + 12.3 英寸副驾娱乐屏的组合。

新车相比 E9 PRO 车型拥有多处配置升级，IT之家整理如下：

新增一键 SPA 模式，后排可一键调整副驾驶座位

新增二排侧窗手动遮阳帘、小桌板

一排头枕支持 4 向调节

二排“头等舱”座椅支持记忆功能，配备电动滑轨、迎宾模式、一键恢复等功能

座椅材质由皮 / 翻毛材质混搭升级为真皮

动力方面，该车搭载广汽传祺自研 2.0TM 混动专用发动机，最大功率 140kW，峰值扭矩 330N・m，配合电机介入，综合功率可达 274kW，峰值扭矩为 630N・m。

此外，其电池容量为 25.57kWh，WLTC 工况亏电油耗每百公里 6.05 升，CLTC 工况纯电续航 136 公里，综合工况续航 1032 公里。

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