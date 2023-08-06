宝马 1 系停产的始末

原文标题：《宝马，松开了割“韭菜”的刀》

老王，我发小，30 岁，最近正为换车郁闷。

起因是老王的老婆看见同事换了宝马后，瞬间觉得自己的速腾不“香”了，只好将希望寄托于相伴多年的老王。

奈何老王人送绰号“兜比脸干净”，于是点背儿的老王理所当然地成了老婆的出气筒。

此时，恰逢宝马 1 系停产，终端大降价，老王老婆原本平静的心瞬间泛起波澜，像一口干涸的水井，突然开始涌起一些东西。

傍晚，我和老王坐在路边的烧烤摊，老王穿着凉拖，一边咂摸着肉串儿的滋味，一边向我诉说中年男人的悲哀。

两杯啤酒下肚后，老王突然对我说道：“宝马 1 系停产这事儿，不简单。”

事实上，从宝马的销量表现和消费者的态度来看，宝马 1 系停产早就是意料之中的事。

13.39 万元就能开宝马？

我们先来厘清一下宝马 1 系停产的始末。

起因是近日有汽车媒体报道，国内在售的宝马 1 系（底盘代号 F52）已经正式宣布停产，7 月 27 日最后一台 1 系运动轿车已经在位于沈阳市的华晨宝马铁西工厂正式下线。

随后又有媒体表示，在宝马 1 系运动轿车停产之后，位于沈阳的华晨宝马铁西工厂也将拆除 1 系运动轿车的生产线，未来将投产其他车型。

在宝马官网上，1 系的售价为 20.89 万元-24.99 万元。

而在此消息发布后，在某汽车媒体上显示该车的本地参考价仅为 13.39 万元-16.99 万元，最高优惠达 8 万元。

得知此消息后，我与老王立刻动身赶往了最近的 4S 店，一进门就看到了一辆宝马 1 系静静地摆放在店内。

只不过，与以往定义豪华的身份不同，此刻这辆车已经被打上了“特价车”标签。

“2.0T 的宝马 125i M 耀夜运动版原价 24.99 万元，优惠后裸车价在 17 万元以上。”从销售口中得知，尽管优惠力度很大，但 2.0T 的宝马 125i M 耀夜运动版还需要加上 9000 元的保险、4500 元的综合服务费、8800 的装饰套餐，以及车辆购置税，总体落地价格依旧不便宜。

随后销售表示，“仓库里还有价格更低的 1.5T 的 1 系，只有一台。”可见，宝马 1 系确实进入到了清库存阶段。

为何是宝马 1 系？

有数据显示，宝马 1 系去年的累计销量为 25351 辆，在国内轿车市场综合排名为第 98 位，平均每个月仅 2000 余辆。

到了 2023 年，宝马 1 系的累计销量仅为 8860 辆，月均销量已经仅剩 1000 余辆，在国内轿车市场综合排名为第 97 位。

从宝马的销量结构来看，宝马 1 系实在是有些不够看。

经过我和老王的总结，宝马 1 系停产的内因还是自己太“菜”，外因则是市场竞争太激烈，并且 1 系没有把握住消费者。

提起宝马，我们耳熟能详的也是“运动”“操纵”“性能”等词汇。在宝马 1 系上，车辆改为了前驱，宝马引以为傲的后驱操纵在这辆车上完全看不到，而且还采用了三缸机，不仅存在着抖动的问题，保值率也相对较低。

那么问题来了，当低成本三缸机、抖动、保值率较低、前驱、A 级轿车等等词汇集于一身的时候，仅仅贴了一个宝马的车标，就卖到 20 多万元，又会有多少消（da）费（yuan）者（zhong）买单呢？

这难道就是现实版的“他本可以只卖你一个标，但是却还送了你一辆车?”

再看外部原因，这里可以分成两部分，一部分是行业方面，一部分是消费者方面。

在行业方面，我们都知道早些年的中国汽车工业还是一片荒芜，大多数自主品牌早先用的都是国外的技术，因此在很长的一段时间内，自主品牌一直被日系车、美系车、德系车压得喘不过气，多数消费者的认知还处于“国外的才是好的”的状态。

直到近年来新能源车成为主要赛道，中国汽车工业才迎来了巅峰。

日系车巨头开始频繁拆解自主品牌的新能源车，在销量榜上长期霸榜的德系车企也开始“屈尊”和自主品牌合作，甚至购买中国的汽车平台。

如此“倒反天罡”的现象，在过去几乎是无法想象的。

而新能源车之所以让中国汽车工业走向了前所未有的高度，是因为其占据了天时、地利、人和。

2016 年，全世界 178 个缔约方共同签署了《巴黎协定》，对 2020 年后全球应对气候变化的行动作出统一安排，环保再度成了各国的重点，此乃天时。

中国有着全球最完善的新能源汽车产业链，从上游到下游应有尽有，此乃地利。

中国还拥有着世界上最庞大的汽车消费群体，以及转型激进的传统自主品牌和黑马般的新势力，此乃人和。

这就意味着消费者的可选项越来越多，厂商也会越来越内卷。尤其是在新能源车面前，传统燃油车的三大件早已丧失意义，许多豪华品牌都面临着销量下跌而无能为力，遑论一款产品力本就被人诟病的宝马 1 系呢？

最后则是消费者的购车意识正在发生改变。现如今汽车消费市场的主力是谁？

答案是年轻人。

越来越多的车企在设计车型时更加注重年轻化，“得年轻者得天下”已经成为车企的共识。此前，中国汽车流通协会联合懂车帝发布《新能源与燃油车用户消费行为洞察报告》也显示，年轻人对新能源车关注度更高。

尤其是在 20 万元左右的价格区间，是买一辆智能化、科技感、出行成本低、加速更强、制动功能更强、操控性更强的 B 级新能源轿车，还是买一辆三缸机、前驱、定位 A 级轿车的宝马 1 系呢？

事实上，以上也是老王想说服老婆放弃宝马 1 系的关键。

国人正在对“伪豪华车”说“No”

我相信大多数人都有一个豪车梦，当然也包括老王的老婆在内。

在中国，购买 BBA 的人大致可以分为以下几类：

腰缠万贯的富豪、事业有成的商人、年轻有为的年轻人、追逐潮流的富二代……

事实上，在这几种消费者之外还有一种消费者，那就是老王老婆这类，又想开豪华车，但又囊中羞涩，简单来说就是为了满足虚荣心。为了满足这部分消费者，入门级的豪华车应运而生，宝马 1 系就是其中之一。

但购买宝马 1 系后真的会带来所谓的面子，还是会被认为是在“打肿脸充胖子”呢？

不信你去 BBA 的车友群看看，就知道“开豪华车的不一定是富豪”。

因为现如今的豪华车门槛已经非常低了，囊中羞涩的可以购买入门级，入门级也买不起还可以考虑二手，当然，三四五六七八手也不是不行，但这类车主，恐怕很难会被定义为富豪。

在我和老王仔细看了近年来 BBA 的销量后，发现 BBA 的入门级车型好像都卖的不太乐观，例如奔驰 GLA、奥迪 Q2L，当然还有本次停产的宝马 1 系。

这也恰恰说明了一个现象，那就是国人已经开始对“伪豪华车”说“No”了。

用较弱的产品力，加上豪华车标，用如此高的品牌溢价收割用户的行为，已经越来越行不通了。

对此，老王说得倒是简单：“割韭菜呗。”

聊到这，宝马 1 系停产这件事也就很好理解了。

文中老王为化名

本文来自微信公众号：汽车通讯社 （ID：automobile-news），作者：程煜

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