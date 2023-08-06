一汽丰田卡罗拉锐放双擎车型上市：百公里耗油 4.56 升，售价 13.98-18.48 万元

IT之家 8 月 6 日消息，今日一汽丰田卡罗拉锐放双擎车型上市。新车推出 6 款车型，售价区间 13.98-18.48 万元，IT之家附各车型售价如下：

先锋版 13.98 万元

精英版 14.98 万元

豪华版 15.98 万元

CARE 版 16.48 万元

尊享版 17.48 万元

旗舰版 18.48 万元

新车定位紧凑型 SUV，整体设计与燃油车型保持一致，车头、车尾等处 LOGO 采用混动车型专属的蓝色描边设计，整车长宽高分别为 4460/1825/1620mm，轴距为 2640mm，后备箱容积 427 升。

内饰同样与燃油车型类似，配备 10.25 英寸悬浮式中控屏，支持 CarPlay、CarLife、HiCar 手机互联，中控扶手下方配有一小块储物区域。动力方面，该车搭载由 2.0L 发动机和电动机组成的第五代智能电混双擎混动系统，综合输出最大功率 144kW，百公里油耗为 4.56 升。

配置方面，该车支持 T-Pilot 智能驾驶辅助系统，包含车道循迹、主动预判、碰撞预警、紧急停止、车道偏离警示、远光灯自动控制、道路标识识别、动态雷达巡航控制等功能。此外，该车还支持手机数字钥匙控制。

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