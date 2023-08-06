奇瑞瑞虎 8 Pro 冠军版 / 新能源冠军版车型 8 月 8 日上市

IT之家 8 月 6 日消息，奇瑞汽车宣布，瑞虎 8 Pro 冠军版和瑞虎 8 新能源冠军版将于 8 月 8 日上市。官方表示，瑞虎 8 系列 7 月销售新车 20440 辆，1-7 月累计销量达到 117799 辆。

IT之家从官方获悉，瑞虎 8 Pro 冠军版将推出 5 款车型，提供 18 英寸和 19 英寸两种轮圈，长宽高分别为 4745/1860/1746mm，轴距为 2710mm；内部配备 12.3 英寸曲面双联屏，标配 8155 科技旗舰座舱，搭载雄狮 Lion 车机系统。

新车搭载 1.6T / 2.0T 发动机，1.6T 发动机最大功率 145kW，峰值扭矩 290N・m；2.0T 发动机最大功率 187kW，峰值扭矩 390N・m，匹配 7 速湿式双离合变速箱。

新能源冠军版搭载 1.5T 发动机和电动机，系统综合最大功率 240kW，综合峰值扭矩 545N・m；内置 19.27kWh 三元锂电池组，WLTC 工况纯电续航里程 80km，支持 3.3kW 大功率对外放电功能。

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