Mark Gurman：苹果 iPhone 15 / Pro 系列手机 9 月 12/13 日发布，9 月 22 日上市

IT之家 8 月 6 日消息，彭博社 Mark Gurman 在最新一期的 Power On 时事通讯中透露，苹果公司的年度 iPhone 发布会预计将于今年 9 月 12 日星期二或 9 月 13 日星期三举行。

按照苹果公司的惯例，新款 iPhone 将于 9 月 15 日星期五开始接受预订，并于一周后的 9 月 22 日正式上市。

9to5Mac 上周报道称，多家运营商合作伙伴已禁止员工在 9 月 13 日星期三休假，旨在应对“重大智能手机发布”。

据IT之家所知，苹果 iPhone 发布会通常会在美国时间周二举行，除了与劳工节（9 月第一个周一）假期重合的那几个星期。

如果恰好碰到这种情况，苹果发布活动通常会推迟到周三举行，以便媒体在前一天出行而不影响劳工节假期。

但实际上，今年的劳工节并未与 9 月 12 日出现冲突，所以我们可以认为 9 月 12 日 (周二) 会有发布活动，但出于某种原因推迟到周三也并非不可能。

不过，苹果通常会提前一周向媒体发送邀请函，所以我们届时便可确认活动日期。

除了 iPhone 15 系列之外，9 月份的发布会预计还将包括新款 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 等型号，还有 iOS 17 及相关操作系统的最终细节和发布日期，以及可能的其他一些公告。

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