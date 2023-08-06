IDC：第二季度平板电脑市场下滑，苹果 iPad 出货 1050 万台同比下降 16.8%

IT之家 8 月 6 日消息，根据国际数据公司 (IDC) 最新季度数据，2023 年第二季度全球平板电脑出货量同比下降 29.9% 到 2830 万台。

在这一季度，全球消费者对平板电脑的需求继续疲软，大厂出现两位数的下滑，渠道库存水平较高，但分析师预计未来几个月这个问题会进一步缓解。

除此之外，Chromebook 的出货量也在 2023 年第二季度呈现出下降趋势，但同比下降仅 1.8%，总出货量为 580 万台。据IT之家所知，今年下半年 Chrome OS 授权费用将上涨，因此会有部分厂商提前下订大量 2023 年下半年的订单。

细分各个品牌来看，苹果依然霸占着平板电脑市场头号交椅，出货量达到 1050 万台，但同比下降 16.8%。随额出现了下滑，但苹果的竞争力依然要比其竞争对手更好。

三星在这一季度出货量达到 580 万台，排名第二，但由于需求疲软同比下降幅度达 18.3%。

联想本季度排名升至第三位，出货量为 210 万台，同比下降 38.8%, 但环比增长 12.9%。

华为这一季的出货量排名第四，达到了 170 万台，同比下降 22.9%。

小米在本季度首次进入前五名，出货量为 100 万台，同比增长 41.6%。分析师指出，这是由于该公司的策略性产品推出以及在亚洲市场建立的良好渠道布局所产生的结果。

“平板电脑市场进一步分化，iPad 占据高端市场，而小米和联想等品牌则在低端市场迅速扩张，”IDC 的移动和消费者设备研究经理 Jitesh Ubrani 说道。

“过去几年的经济市场状况为平板电脑的部署铺平了道路。那些功能更多但价格经济实惠的产品受到了广泛青睐，特别是在新兴市场，因为它们为消费者带来了更高价值，”IDC 的移动和消费者设备高级研究员 Anuroopa Nataraj 说道，“这就是为什么一些新的参与者进入市场的原因所在，因此新兴市场的增长率相对于成熟市场来说要好得多。”

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