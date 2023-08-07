联想拯救者推出 R25i-30 显示器：24.5 英寸 IPS 面板，180Hz 高刷

IT之家 8 月 7 日消息，联想拯救者近日推出一款型号为 R25i-30 的显示器，该产品配备 24.5 英寸 IPS 防眩光面板，目前还未公布售价和上市时间。

▲ 图源联想官网，下同

联想 R25i-30 显示器刷新率为 165Hz，可以超频至 180Hz，响应时间为 0.5 ms（MPRT），可以使游戏更加流畅。该产品分辨率为 1920x1080，屏幕比例为 16：9，峰值亮度为 400nits，典型亮度为 350 尼特，具有 99% 的 sRGB 和 90% 的 DCI-P3 色域覆盖率。

目前，联想 R25i-30 显示器已通过 DisplayHDR 400、莱茵 TÜV 低蓝光（硬件解决方案）、AMD FreeSync Premium 认证。

其他方面，联想 R25i-30 显示器提供了 178° 可视角度，可确保从更多位置获得清晰的视觉效果。该产品配备 2 个 HDMI 2.1 接口、1 个 DP 1.4 接口以及 1 个 3.5mm 音频线路输出接口。

联想拯救者 R25i-30 显示器何时在国内市场上市，IT之家也会进行关注并带来最新消息。

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