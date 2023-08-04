联想拯救者 R9000X 14 英寸笔记本下月海外上市，国内暂无安排

IT之家 8 月 4 日消息，联想昨日在海外发布了 Legion Slim 5 14 英寸笔记本，即联想拯救者 R9000X 14 英寸版，搭载 R9 7940HS 处理器和 RTX 4060 显卡。

IT 之家在联想方面获悉，这款笔记本国内推出计划暂未确定。此外，昨日的海外新闻稿有一处错误，这款笔记本的实际重量不是 1.9kg，而是 1.73-1.75kg。

联想拯救者 R9000X 14 英寸笔记本配置一览：

这款笔记本搭载了 R9 7940HS 处理器，显卡为 105W 性能释放的 RTX 4060，内存为 LPDDR5X-6400，可安装两条 2280 M.2 SSD。

屏幕为 14.5 英寸 2.8K 120Hz OLED，400 尼特亮度，100% DCI-P3 色域。

接口方面，这款笔记本配备了两个 USB-C、两个 USB-A、一个 SD 卡槽和一个 HDMI 2.1 接口。

其他方面，这款笔记本搭载了 73.6 Wh 电池，支持 140W USB-C 供电，机身重量 1.73-1.75kg，厚度 21mm。

联想 R9000X 14 英寸版将在下月美国上市，售价 1440 美元（IT之家备注：当前约 10354 元人民币）。

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