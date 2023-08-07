小米 POCO M6 Pro 5G 手机在印度推出，搭载骁龙 4 Gen 2 处理器

IT之家 8 月 7 日消息，POCO 是小米旗下的一款手机品牌，主打性价比和创新。近日，POCO 在印度市场推出了一款新的 M 系列手机，名为 POCO M6 Pro 5G。这款手机是去年 M4 Pro 5G 的继任者，本质上跟此前已经在中国上市的 Redmi Note 12R 相同。POCO M6 Pro 5G 的主要亮点是搭载了高通骁龙 4 Gen 2 芯片，这是一款基于 4 纳米工艺的处理器，性能强劲，功耗低。

POCO M6 Pro 5G 的外观设计也很有特色，采用了双色调的后盖，中间有一个黑色的长条形摄像头模块。手机正面有一个 6.79 英寸的居中挖孔屏幕，分辨率为 FHD+，亮度最高可达 550 尼特，刷新率为 90 Hz，手机侧面的电源键集成了指纹识别功能。

在拍照方面，POCO M6 Pro 5G 后置有两颗摄像头，主摄像头为 5000 万像素，副摄像头为 200 万像素。前置自拍摄像头为 800 万像素。在系统方面，POCO M6 Pro 5G 预装了 Android 13 操作系统，并且支持虚拟内存技术，最高可增加 6GB 的内存。

POCO M6 Pro 5G 内置了 5000 毫安时的电池，并且支持 18W 快充。在连接方面，POCO M6 Pro 5G 支持 WiFi 5、3.5 毫米耳机孔、红外遥控、蓝牙和 5G 网络。POCO M6 Pro 5G 有森林绿和力量黑两种颜色可选。

POCO M6 Pro 5G 在印度的售价为 10999 卢比（IT之家备注：当前约 954 元人民币）起，最高配置的价格为 12999 卢比（当前约 1127 元人民币），将于 8 月 9 日在 Flipkart 网站开售。作为对比，Redmi Note 12R 在中国的售价为 1099 元起。

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