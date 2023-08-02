小米推出 Redmi Note 12R Pro 手机：第一代骁龙 4 芯片、三星 120Hz 直屏，1999 元

IT之家 8 月 2 日消息，小米推出 Redmi Note 12R Pro 手机，目前已上架小米商城，12GB+256GB 售价 1999 元。

IT之家汇总该款手机参数信息：

外观方面，Redmi Note 12R Pro 有晨光金、子夜黑和镜瓷白三种配色可选，厚度约为 7.98mm，重量约为 188g。

硬件配置方面，Redmi Note 12R Pro 搭载第一代高通骁龙 4 处理器，台积电 6nm 工艺、12GB+256GB 存储。

显示方面，该款手机配备了一块三星 6.67 英寸 OLED 直屏，分辨率 2400x1080，拥有 100 DCI-P3 色域覆盖，峰值亮度 1200nits；支持 60/90/120Hz 三挡刷新率，SGS 低蓝光认证。

影像方面，该款手机后置 48MP+2MP 景深镜头组合，前置 8MP 人像镜头。其他方面，该款手机内置 5000mAh 电池，支持 33W 快充；支持双卡双 5G、红外遥控、IP53 级别防尘放泼溅、3.5mm 耳机孔、侧面指纹。

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