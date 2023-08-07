美国实验室再次实现可控“核聚变点火”突破

IT之家 8 月 7 日消息，核聚变是一种能源技术，其利用恒星的原理，将氢原子核合并成氦原子核，从而释放出巨大的能量。如果能够在可控的条件下实现核聚变，那么人类就可以拥有一种清洁、安全、无限的能源。

去年，美国政府的劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）在核聚变领域取得了一个重要的里程碑：他们首次实现了“点火（ignition）”，也就是核聚变反应产生的能量超过了激发反应所需的能量。

然而，要让核聚变成为可靠的能源来源，还需要重复验证和优化这一过程。经过几个月的努力，LLNL 终于在上周再次实现了点火，并于周日发布了声明。

声明称：“在 7 月 30 日进行的一个实验中，我们重现了点火。我们正在分析这些结果。按照我们的惯例，我们计划在即将举行的科学会议和同行评审的出版物上报告这些结果。”

IT之家注意到，LLNL 采用的是惯性约束法，即利用世界上最强大的激光器对一个装有氢燃料的微型金刚石胶囊进行照射，使其压缩并引发反应。除此之外，还有另一种方法叫做磁约束法，即利用强大的磁场将高温等离子体围绕在一个圆环形的容器中，并使其发生反应。

目前，无论是哪种方法，都还面临着许多技术和经济上的挑战。要让核聚变真正为人类服务，可能还需要数年甚至数十年的时间。但是，LLNL 再次实现核聚变点火无疑是一个令人鼓舞的消息，也为核聚变技术带来了新的希望。

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