格斗游戏《碧蓝幻想 Versus：崛起》将于 11 月 30 日发售，登陆 PS5 / PS4 / Steam 平台

IT之家 8 月 7 日消息，在 8 月 4 日-6 日于拉斯维加斯举办的世界最大规模格斗游戏大赛 EVO2023 期间，开发商 Cygames 宣布格斗游戏《碧蓝幻想 Versus：崛起》将在 2023 年 11 月 30 日发售，并登陆 PS5、PS4 和 Steam 平台。

官方表示，东京时间今日（8 月 7 日）16 时起（北京时间 15 时），玩家可在索尼 PS Store 上预订游戏，在 Steam 上将其加入愿望清单。此外，该游戏还将推出一个包含 4 个角色、故事模式第一章和在线模式的免费版本。

IT之家此前报道，该游戏公开在线 β 测环节已于 7 月 29-30 日完成，随后在 8 月 4 日-5 日举行开放测试。

《碧蓝幻想 Versus：崛起》是基于 2020 年发售的格斗游戏《碧蓝幻想 Versus》的强化版本，将加入新角色、新剧情、新招式、支持网络回滚代码以及各种新要素，发行商计划在 2023 年内让这款游戏登陆 PS4，PS5 和 Steam 平台。

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