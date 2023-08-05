格斗游戏《罪恶装备：STRIVE》全球用户突破 250 万

位置于最先端的【罪恶装备 -GUILTY GEAR-】系列，最新作品【GUILTY GEAR -STRIVE-】。以重新洗练的战斗风格，与最顶端的动画映像，体验最刺激的连续格斗战斗吧！

超美丽彷佛手画动画的精彩映像

仿佛似手画 2D 动画的华丽表现，更加以进化升华。彻底的讲究终极的美丽，为您呈现最先端，最新时代映像的格斗游戏！

格斗游戏最先端！

为了呈现对战格斗的新风格，本作品重新设计，给玩家更多表现机会，也同时保留了罪恶装备系列突出的卓越战略性。为了让玩家取得更刺激的战斗体验，大胆的舍弃了画面端的概念，各个战斗都令人目不转睛！