IT之家 8 月 5 日消息，开发商 Arc System Works 宣布，2d 格斗游戏《罪恶装备：STRIVE》全球用户突破 250 万。
IT之家从 Steam 了解到，《罪恶装备：STRIVE》原价 218 元，七五折后 163.5 元，截至 8 月 8 日，支持中文，93% 的用户给出好评（特别好评），感兴趣的小伙伴点此购买。
游戏简介：
位置于最先端的【罪恶装备 -GUILTY GEAR-】系列，最新作品【GUILTY GEAR -STRIVE-】。以重新洗练的战斗风格，与最顶端的动画映像，体验最刺激的连续格斗战斗吧！
超美丽彷佛手画动画的精彩映像
仿佛似手画 2D 动画的华丽表现，更加以进化升华。彻底的讲究终极的美丽，为您呈现最先端，最新时代映像的格斗游戏！
格斗游戏最先端！
为了呈现对战格斗的新风格，本作品重新设计，给玩家更多表现机会，也同时保留了罪恶装备系列突出的卓越战略性。为了让玩家取得更刺激的战斗体验，大胆的舍弃了画面端的概念，各个战斗都令人目不转睛！
因缘决战！
尽力了 20 余年的罪恶装备故事。过去各种的因缘，终于在此一大决战！一连串的事件的背后究竟是
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