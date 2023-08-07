Lampago e-trike 电动三轮车在欧洲发布：复古设计，最高时速 45km

IT之家 8 月 7 日消息，具有复古设计的新款 Lampago 电动三轮车已在欧洲发布。

新的 Lampago e-trike 最高速度为 45 公里 / 小时，由土耳其的电子交通解决方案公司 Lampago 生产，预计很快将在多个欧洲市场亮相。

Lampago 电动三轮车是货运电动自行车或踏板车的“时尚替代品”，在欧洲仅需 AM 或 AT 驾照即可驾驶。

该车采用流线型的圆润设计，就像一个鸡蛋，有两个门（每侧一个）和前后两个座椅。该车的后部有两个轮子，前部有一个轮子，驾驶员会坐在“鸡蛋”里面。

Lampago e-trike 采用了 10 英寸的车轮，搭配前后鼓刹，总承载能力为 200 公斤。由于没有车顶，驾驶人员需要佩戴头盔。

Lampago e-trike 由一个 60V 30Ah 的电池组供电，号称一次充电可行驶 45 英里（IT之家备注：约 72.42 公里）。目前尚不清楚该车的电机型号，其输出功率可达 1000W。

Lampago e-trike 拥有多彩配色，定价和供货细节尚未公布。

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