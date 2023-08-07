全程免动手：小米米家全能扫拖机器人 2 京东 2659 元预售

小米 米家全能扫拖机器人 2 现已开启预售，官方定价 3499 元，首发价 2799 元。

现京东自营预售赠 99 元米家加湿器，支持 6 期免息：

另外，本次还可叠加以下几款优惠：

京东 PLUS 会员可 9.9 元购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券：点此领券。

目前显示支持京东 PLUS 会员 1200-50 元全品券：点此领券（领取后有效期 24 小时，付尾款时领取即可）。

晒单返 50 元京东 E 卡，具体规则详见：点此查看。

叠加上方几款优惠后，折合仅需 2659 元即可入手。

* 活动是否生效以付尾款时为准，目前实测支持使用 499-40 元、1200-50 元 PLUS 券。

据介绍，这款产品相比初代型号升级了“全自动上下水 2.0”（初代不支持上下水）、广域结构光避障，支持“自动添加清洁剂”，从 2.5L 升级到了 4L 大容量水箱，吸力从 4000Pa 升级到 6000Pa，支持贴边“扭扭擦”以及四种清洁模式。

这款拖扫机器人支持先扫后拖、拖布自清洁 + 自动风干、拖布自动抬升、自动集尘、LDS 激光导航、全屋智能联动等等。

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