川崎 Ninja e-1 / Z e-1 电动摩托车即将上市，采用可拆卸电池组、9kW 电机

IT之家 8 月 7 日消息，在去年 10 月的科隆展上，川崎第一次展出了 Ninja Z e-1 电动摩托车，紧接着又在 11 月的米兰展上展示了 Ninja e-1 电动摩托车，并且宣布两台车将于 2023 年上市。近日，川崎在澳大利亚申报了这两台车的认证信息。

这两款电动摩托车的性能相当于 125cc 的汽油摩托车，而且拥有可拆卸的电池组和 e-boost 电力增强功能。新车将很快在美国和澳大利亚市场上市。

据认证信息显示，川崎的 Ninja e-1 和 Z e-1 都将采用 9kW（连续功率）的电机，配备两个电池组，总容量为 3kWh。这两个电池组可以拆卸，总重约 24kg。Ninja e-1 和 Z e-1 的整车重量分别为 139kg 和 135kg。

IT之家注意到，这两款电动摩托车的外观设计与它们的汽油版车型相似。Ninja e-1 有一个尖锐的车头，装有分体式 LED 大灯和透明挡风玻璃。Z e-1 则看起来更小巧，与 Z400 有些相似之处。它们都采用分体式座椅、合金轮毂、前叉和单减震器。刹车系统方面，都采用了前后碟刹。

在之前泄露的一张图片中，还可以看到这两款电动摩托车有一块 TFT 屏幕，上面可以显示两个独立的电池电量，配备了 E-Boost 模式，开启时可短暂提升性能，并且配备了步行模式，可缓慢的挪动车辆。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。