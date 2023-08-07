格斗游戏《真人快打 1》“放逐”预告片亮相：蜥蜴人、阿什拉、哈维克等经典角色回归

IT之家 8 月 7 日消息，“真人快打”官方 YouTube 频道今日上午发布了《真人快打 1》的“放逐”预告片。此次发布的视频中，蜥蜴人、阿什拉、哈维克等以往《真人快打》系列作品中的经典角色悉数回归。

蜥蜴人原名“Syzoth”，在此前几乎每款《真人快打》系列游戏中都以主角或客串角色的身份出现，在《真人快打 1》中，蜥蜴人具备一种独特能力：可在单局游戏中从蜥蜴形态变换成人类形态，且可喷出酸性黏液。

来自地狱的恶魔“阿什拉”也将回归，她则拥有近乎人类的外表；巫师“哈维克”则可以在战斗中扭曲、折断自己的身体，并使用自己的四肢作为武器。

IT之家此前报道，本作将于 8 月 18 日至 21 日开启 Beta 测试，玩家可以使用刘康、绝对零度、高桥剑痴、吉塔娜、乔尼・凯奇和李梅等角色。

《真人快打 1》将于 9 月 19 日登陆 PS5、Xbox Series S|X、Switch 及 PC 平台。目前该作已上线 Steam，标准版售价 384 元，高级版售价 522 元。高级版内含“格斗包”、可提前 1 周抢先体验可下载内容的角色以及 1250 龙晶（游戏内货币）。

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