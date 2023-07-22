《真人快打 1》DLC 角色公布，含祖国人、和平使者、全能侠等

IT之家 7 月 22 日消息，《真人快打 1》开发商 NetherRealm Studios 公布“格斗包”DLC 角色宣传片，包含祖国人 Homelander（2024 年春）、和平使者 Peacemaker、全能侠 Omni-Man、Takeda、Quan Chi、Ermac 等。同时，《真人快打 1》还发布了最新宣传片，李梅、坦尼娅、巴拉卡将作为可用角色加入游戏。

IT之家此前报道，NetherRealm Studios 和 WB Games 在的夏日游戏节上放出了《真人快打 1》实机演示。游戏负责人 Ed Boon 详细介绍了 Kameo Fighters 战斗机制，玩家可以在战斗中呼叫辅助，但该机制有冷却时间，推荐玩家在关键时刻使用。

据了解，《真人快打 1》将于 9 月 19 日登陆 PS5、Xbox Series、Switch 及 PC 平台。目前该作已上线 Steam，标准版售价 384 元，高级版售价 522 元。高级版内含“格斗包”、可提前 1 周抢先体验可下载内容的角色以及 1250 龙晶（游戏内货币）。

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