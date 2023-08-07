开源鸿蒙 OpenHarmony 4.0 Beta2 发布，多平台开发框架 ArkUI-X 首发

IT之家 8 月 7 日消息，开源鸿蒙近日在 gitee 发布了 OpenHarmony 4.0 Beta2 版本更新，带来了标准系统能力的持续完善。

此外，方舟开发框架 ArkUI-X 1.0.0 于 8 月 6 日迎来 Canary1 版本，主要能力范围包括：

应用开发范式：支持基于 ArkTS 的声明式开发范式。

应用开发模型：支持 Stage 开发模型。

开发者工具：提供 DevEco Studio（IDE）和 ACE Tools（命令行）两种 ArkUI-X 应用构建工具。

混合开发能力：ArkTS 声明式开发范式和 Stage 模型支持集成在现有 iOS / Android 应用中，通过现有应用加载，解析和运行。

跨语言调用能力：提供 FFI（Node-API）和平台桥接两种机制，用于 API 扩展和平台插件开发。

基础测试调试：支持单元 / UI / XTS 集成测试和 ArkTS 断点调试。

据介绍，方舟开发框架（IT之家注：简称 ArkUI）为 OpenHarmony 应用的 UI 开发提供了完整的基础设施，包括简洁的 UI 语法、丰富的 UI 功能（组件、布局、动画以及交互事件），以及实时界面预览工具等，可以支持开发者进行可视化界面开发。

ArkUI-X 进一步将 ArkUI 扩展到了多个 OS 平台：目前支持 OpenHarmony、HarmonyOS、Android、 iOS，后续会逐步增加更多平台支持。开发者基于一套主代码，就可以构建支持多平台应用。

开源鸿蒙 OpenHarmony 4.0 Beta2 更新内容：

应用框架 更新 ArkTS 卡片刷新方式，支持通过数据代理的方式刷新内容。

ArkTS 卡片支持静态卡片配置、静态图展示。 ArkUI Xcomponent 组件支持 Texture 模式绘制、popup 支持位置自定义、弹框支持通过键盘 ESC 键逐层退出、ListItem 支持长距离左滑删除手势、ArkTS / JS 卡片支持渲染完成回调、Image / Text 组件支持隐私遮罩、ContextMenu 支持分段显示能力。

动画效果增强，包括：布局属性、背景图片大小位置属性、显隐属性支持隐式动效，list 支持 scrollToIndex 动效、Tabs 模糊动效、popup 出现 / 消失动效，支持自定义动画，满足开发者多种多样动画诉求。

开发效率增强：支持命名路由的能力，借助此能力可针对不同页面设置不同的切换动效；轻量级 ArkUI 框架支持定义全局数据对象，可进行应用内页面间的数据共享。

全局 API 支持 Stage 模型多实例场景。 应用包管理 支持对应用分发类型和附件信息的设置和查询。

支持通过文件扩展名列出支持打开该文件的应用列表，实现了文件扩展名与应用的匹配关系。

支持企业应用的安装管理，对于证书类型为“enterprise”的应用，安装需要申请“ohos.permission.INSTALL_ENTERPRISE_BUNDLE”。 分布式数据管理 UDMF（统一数据管理框架）支持跨设备拖拽场景下对分布式目录的文件临时授权。

提供 RDBstore NDK 接口 ：包含增 / 删 / 改 / 查 / 事务、数据加密、数据分级保护、备份 / 恢复能力。

Key-Value 和分布式数据对象支持根据数据量自动选择数据同步的通道。系统会根据数据量大小自动选择蓝牙通道或基于 WiFi 的 P2P 通道进行数据的同步。 分布式软总线 支持对基于软总线连接的 link 信息进行管理。

支持会话级的传输能力协商，可通过协商确定设备间传输的能力。 分布式硬件 分布式场景下的音频录制时延性能得到优化。

分布式文件系统支持在以蓝牙引导的 P2P 连接环境下进行文件互访。

支持组网设备名称变化的监听。 文件管理 支持公共图片文件在设备端和云端进行同步（设备登录的帐号需开通云端服务），支持通过 picker 选择云端的图片。

支持应用定制备份恢复的目录。

支持公共图片的分类管理，用户可以在图库中通过相册对用户图片进行组织分类。

支持应用监听沙箱内的文件的增改删。

支持应用跨设备分享沙箱内的文件。 图形显示及窗口 图形 支持对选定区域取色，可选定区域后获得该区域的主色值、平均色值等参数并按需使用。

支持设置旋转中心在 Z 轴锚点的偏移，允许在旋转过程中修改渲染的锚点。

图形处理依赖的渲染库升级至 Skia 0310 新版本，提升了显示性能。 窗口 优化了 display 模块的参数值获取方式，从原先软件方式优化为从硬件直接获取真实值。

窗口控件化能力增强：窗口以控件化的方式支持窗口属性、子窗口、模态窗口、窗口效果、窗口装饰、亮灭屏流程、截屏录屏。 媒体 音频 支持音效框架：设备厂商可配置音效策略和加载自定义音效；应用可查询音频输出的音效模式，切换或关闭音效模式。

支持系统内录音能力：可根据音频场景属性筛选，录制系统内播放的音频数据。

支持获取音频设备显示名：播放对象详细信息内可获取当前播放输出归属的设备名。 媒体播放 支持音效参数配置，可以在音频框架支持音效的能力基础上进一步配置音效。 音视频编解码 支持通过 Native API 查询系统的音视频编解码能力。

支持通过 Native API 完成音视频封装，即将音频、视频等编码后的媒体数据，按一定的格式存储到文件里。

支持通过 Native API 完成音视频解封装，即从比特流数据中取出音频、视频等媒体帧数据。 事件通知 支持选定通知并批量删除通知。

emitter 支持取消按条件指定订阅回调能力。 基础通信 WiFi 支持后台扫描的能力。

WiFi 支持 STA 模式下的随机 MAC 能力。 网络与通信 支持与服务器端通过 TCP Socket 进行通信。

支持用户将数据传送到远程服务器。

支持 HTTPS 证书的管理适配。

支持网卡代理。 系统服务管理 支持系统服务按需启动，例如外部调用、事件触发，同时支持在设备空闲时自动退出系统服务。

系统服务配置格式优化，使用 JSON 格式替代 XML 格式。 电源 新增接口，支持设置系统立即进入睡眠状态。

新增休眠源定制能力，支持根据不同的休眠源定制事件及行为。

新增唤醒源定制能力，支持根据不同的唤醒源定制唤醒事件。 多模输入 支持将键盘输入设备的原始事件映射为归一化交互的意图事件，使开发者在开发应用时无需关注输入行为是来自触控还是键盘。

支持用户根据个人习惯设置触控板功能的个性化配置：

支持两种触发模式映射鼠标左键功能： 按压、轻点。



支持两种触发模式映射鼠标右键功能：点按左 / 右下角、双指点按或轻点。



跟踪速度：支持 10 档速度调节。



支持两种交互模式映射鼠标滚轮功能：内容随手指移动方向、内容随手指反向移动。 主题框架 锁屏管理服务支持锁屏事件回调机制、静态 / 动态壁纸、查询锁屏时的业务状态。

壁纸管理服务支持自定义壁纸、锁屏 / 解锁操作、重置壁纸。 上传下载 支持查询上传和下载的任务、任务状态信息同步和任务记录持久化、任务状态查询和异常的恢复。 安全 加解密算法库框架 提供 DSA 数字签名算法能力。

提供 DSA、ECC、RSA 密钥解析和密钥参数的获取能力。

提供安全随机数生成算法类型的获取能力。

提供 SM4 密钥的随机生成与转换，以及加密解密能力。

提供 SM3 密钥的 HMAC 和 HASH 的能力。

提供 SM2 密钥的随机生成与转换、签名及验签、以及加密解密能力。 密钥管理 支持 HUKS 密钥加密保护。

支持 KeyAttestation 公钥证书中增加对密钥所属业务身份字段。

支持标准 HDI 南向接口。 设备互信认证 支持在以下两种场景的设备间互信认证流程中生成假名，支持识别及和标识设备的假名化名称。 对使用同帐号登录的多个设备进行互信认证。

对非同帐号的点对点互联的两个设备进行互信认证。 程序访问控制 优化权限管理的菜单呈现，拆分媒体和文件的权限组，相应权限的授权粒度更加精细化。

支持 treble 架构下对 SELinux 的兼容能力。 帐号 支持帐号授权能力扩展和三方应用使用帐号授权能力。

支持对域帐号插件的管理，从而支持域帐号管理和认证能力。 WebView W3C 能力补充完善：补充 Web Camera 能力，以及 bindContextMenu、Select、date 类型 input 等 H5 标签能力。

支持多渲染进程的进程拆分。

支持文字、图片基础拖拽能力。

支持 WebRTC 的视频会议能力（不含摄像头共享）。

支持渲染进程独立 SELinux 标签，增强安全基础能力。 ArkCompiler 方舟运行时支持 JSContext 功能；支持动态 PGO 功能，可采集运行期的类型和函数热点信息，并生成 AP 文件；支持动态 import 加载 NAPI 库。

方舟编译器 type 编译模式下前端编译工具链切换到 es2abc。

NAPI buffer、object、arraybuffer、object type 接口功能补齐。

Taskpool 支持任务中断和取消，支持定义任务组（TaskGroup），支持对任务的状态和调度信息进行打点，支持超长等待的任务进行识别和恢复。

编译构建能力提供 OpenHarmony 系统 user 和 root 不同权限版本的构建，user 版本能力同步支持 Wukong 测试工具和 XTS 测试能力。

编译工具链支持预览器上的调试能力。 DFX 提供统一的采集框架能力，方便开发者对应用的调试调测。

提供统一的 trace 采集能力。

提供 Native 的 HiTraceMeter 打点接口。

性能雷达提供工具类，方便各业务模块（子系统）在业务流程上传递性能埋点记录及结算性能数据。 内核 代码执行权限管控能力增强，新增了以下能力： 支持安全内存机制。

提供满足不同场景的代码执行权限管控策略。

提供代码执行权限管控的全生命周期管理能力。

支持解析可执行文件获取代码段信息。

支持代码页的完整性保护能力。 驱动 扩展设备驱动框架提供以下能力：

扩展设备驱动框架基于“驱动扩展 Ability（DriverExtensionAbility）”的能力，构建应用态扩展驱动包的开发、部署、安装、更新、卸载、运行能力，开放全流程生命周期管理能力。



支持三方设备厂商开发的非标准协议的可插拔 USB 设备扩展驱动包，正常安装到 OpenHarmony 系统。插入 USB 设备后，能正常识别 USB 设备并与扩展驱动包匹配。



支持三方应用通过扩展外部设备管理框架查询并绑定 USB 设备扩展驱动包，完成对扩展驱动包定制功能的操作。

相机驱动提供以下能力：

提供 USB 相机热插拔识别能力，支持开机启动检查识别和启动后热插拔识别。



支持 USB 相机的预览、拍照、录像能力，提供相机格式、分辨率查询和配置能力。

编解码驱动提供 JPEG 图片硬件解码加速能力，包括获取硬件解码信息，初始化 / 去初始化，解码，申请 / 释放 buffer，提升用户浏览图片流畅度体验。

传感器驱动提供温湿度传感器设备驱动能力，支持小型设备温湿度器件查询，器件使能 / 去使能，数据查询能力，丰富智能设备传感器能力。

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