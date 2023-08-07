吉利银河 L7“循迹星套装”发售，首发 499 元

IT之家 8 月 7 日消息，吉利银河 L7 已于今年 5 月上市，指导价 13.87 万-17.37 万元。银河官方现推出专为副驾设计的「循迹星套装」，首发价 499 元，但IT之家暂时没能在官方商城找到这款产品。

从官方预告来看，该功能设置在副驾车门内衬区域，可以控制副驾屏幕，或可以单独控制座椅功能。

从吉利官网的选装包来看，宠爱副驾套装似乎仅适用于 115km 车型。除此之外，吉利银河 L7 上市之初就提供了全景天窗、外观套装、科技套装等配置供用户选择，方便用户搭配满足自身需求的配置车款。

银河 L7 可提供六种车身颜色：晨曦白、午夜黑、破晓灰、晴空蓝、暮山紫、银河炫彩白，均采用黑色车身立柱与车顶。

尺寸方面，银河 L7 长宽高分别为 4700/1905/1685 毫米，轴距 2785 毫米，拥有紧凑型 SUV 的轮廓尺寸。

内饰方面，银河 L7 采用全新的三屏座舱格局，具备 10.25 英寸仪表屏、13.2 英寸中控屏、16.2 英寸副驾屏，而高配车型提供 25.6 英寸 AR HUD 抬头显示系统。

动力方面，吉利银河 L7 搭载新一代雷神混动系统 8848，新一代雷神电混引擎 B-Plus 量产最高热效率达 44.26%，百公里亏电油耗 5.23L；搭载雷神 1.5T 四缸发动机，系统综合最大功率 287kW，综合最大扭矩 535N・m，零百加速 6.9 秒。

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